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Беременная Бар Рафаэли продемонстрировала стильные аутфиты: фото

Беременная Бар Рафаэли продемонстрировала стильные аутфиты: фото
11:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Новые фото беременная модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Израильская супермодель и ведущая Евровидения-2019 Бар Рафаэли готовится к рождению третьего ребенка и демонстрирует стильные беременные аутфиты. 

Некоторые звезды во время беременности любят акцентировать на их особом состоянии: снимаются в откровенных или нежных фотосессиях, одевают облегающие наряды, чтобы подчеркнуть округлый живот, и ведут блоги в социальных сетях, в которых описывают каждый шаг подготовки к материнству. Зато другие знаменитости не раскрывают публично все подробности личной жизни и не обсуждают ее с другими.

Израильская модель Бар Рафаэли ошеломила новостью о третьей беременности в социальных сетях, однако после этого звезда не показывала слишком открытых снимков с животом. Добавим, Бар уже воспитывает двух дочерей, которых родила от своего мужа Ади Эзры. 

 
 
 
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Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

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Для выхода супермодель надела объемный наряд, который идеально подходит для летней прогулки по городу. Так, Рафаэли позирует в сарафане терракотового оттенка, а если быть точнее, цвет можно назвать "сахарный миндаль". Именно его представители института Pantone выбрали одним из самых модных цветов сезона осень-зима 2019 года.

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Беременность, Бар Рафаели, Телеведущая, Знаменитость, супермодель.
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