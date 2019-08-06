Дуэйн Джонсон признался, каково быть единственным мужчиной в семье

Новости шоу бизнеса: Актер уверяет, что ничуть не жалеет и считает своих девочек благословением свыше.

Рестлер и герой боевиков Дуэйн Джонсон мог бы вырастить сильных и харизматичных сыновей под стать себе. Но по иронии судьбы в его семье подрастает три дочки. Все мужчины говорят: "О да, я собираюсь воспитать сына!", но когда у тебя одни дочки, это самое большое благословение, ― сказал Дуэйн Джонсон на шоу Good Morning America. Ведущий спросил, каково это ― сниматься в экшенах вроде "Форсажа", а потом приходить домой в женское царство. "Это истощает", ― шутит 47-летний актер. А затем добавляет: "Это потрясающе".

Добавим, что старшая дочь звезды ― Симон Александра ― уже совсем взрослая. 14 августа она отпразднует свое 18-летие. Несмотря на то, что Дуэйн Джонсон уже давно разведен с ее матерью, экс-супруги остались хорошими друзьями. Во второй раз актер стал отцом в декабре 2015 года, его давняя герлфренд Лорен Хэшиан родила девочку Жасмин, а спустя еще три года на свет появилась младшая наследница ― Тиана.

Примечательно, что Дуэйн Джонсон далеко не единственный звездный папочка, воспитывающий одних девчонок. Вспомним Брюса Уиллиса с его пятью дочками и Райана Рейнольдса. У последнего всего две, но совсем скоро Блэйк Лайвли подарит "Дэдпулу" еще одного малыша, и кто знает, возможно, ему предстоит "терпеть" сразу четырех женщин в своем доме.