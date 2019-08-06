Скачать
Вторник, 06.08.2019
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Арсенал и Барселона согласовали переход Филиппе Коутиньо
Арсенал и Барселона согласовали переход Филиппе Коутиньо
Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных
Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных

СМИ: Линдсей Лохан заподозрили в романе с принцем Саудовской Аравии

СМИ: Линдсей Лохан заподозрили в романе с принцем Саудовской Аравии
17:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Западные издания пишут, что актриса Линдсей Лохан закрутила роман с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

О вероятном романе пишет издание Page Six. Инсайдер издания утверждает, что Линдсей Лохан, которая долгое время живет в ОАЭ, проводит много времени с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Отмечается, что Мухаммед бен Салман часто переписывается в социальных сетях с актрисой и дарит ей роскошные подарки.

Представители Лохан утверждают, что звезду и принца объединяет только дружба, не отрицая их общение. Также представители добавляют, что отношения между принцем Саудовской Аравии и актрисой пока на новый уровень не выходят.

Голливудская актриса Линдси Лохан перевоплотилась в первую леди

Кто такой Мухаммед бен Салман?

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд – это наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны. Он является фактически руководителем страны и контролирует даже незначительные вопросы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СМИ, Линдсей Лохан, Актриса, Мухаммед бен Салман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
03 Из 19 помощников нардепов ни один не прошел у Верховную Раду
04 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
05 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Радуцкий &quot;открестился&quot; от поста министра здравоохранения
Радуцкий "открестился" от поста министра здравоохранения
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
Зеленский подписал закон об электрокарах
Зеленский подписал закон об электрокарах
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь