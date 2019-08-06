СМИ: Линдсей Лохан заподозрили в романе с принцем Саудовской Аравии

Новости шоу бизнеса: Западные издания пишут, что актриса Линдсей Лохан закрутила роман с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

О вероятном романе пишет издание Page Six. Инсайдер издания утверждает, что Линдсей Лохан, которая долгое время живет в ОАЭ, проводит много времени с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Отмечается, что Мухаммед бен Салман часто переписывается в социальных сетях с актрисой и дарит ей роскошные подарки.

Представители Лохан утверждают, что звезду и принца объединяет только дружба, не отрицая их общение. Также представители добавляют, что отношения между принцем Саудовской Аравии и актрисой пока на новый уровень не выходят.

Кто такой Мухаммед бен Салман?

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд – это наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны. Он является фактически руководителем страны и контролирует даже незначительные вопросы.