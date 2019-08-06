Скачать
Вторник, 06.08.2019
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Арсенал и Барселона согласовали переход Филиппе Коутиньо
Арсенал и Барселона согласовали переход Филиппе Коутиньо
Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных
Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных

Vogue представил две обложки глянца: с Ириной Шейк и забавной пародией на нее

Vogue представил две обложки глянца: с Ириной Шейк и забавной пародией на нее
17:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Российская супермодель Ирина Шейк вернулась к насыщенному рабочему графику.

Звезда снялась для обложки португальского глянцевого журнала Vogue.

Яркий снимок с Ириной Шейк из фотосессии издание показало на своей странице в Instagram и добавило, что это первая обложка. Что интересно, как сообщил глянец Vogue, они подготовили и вторую обложку. Номер выйдет в продажу 7 августа.

В съемке российская супермодель и экс-возлюбленная Купера снялась в свитере теплого оранжевого цвета. Дополнением образа стали крупные белые серьги и насыщенный макияж в коричневых оттенках. Шейк позировала в объективе фэшн-фотографа Бранислава Симончика.

Образ Ирины решила спародировать популярная австралийская актриса Селеста Барбер, которая стала известной благодаря своим забавным интерпретациям звезд в Instagram. Интересно, что за женщиной в социальных сетях следят около 6 миллионов человек, среди которых – мировые знаменитости.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Who wore it better? @celestebarber showing us how it’s done! New August cover of @vogueportugal Thank u team @branislavsimoncik @michael_philouze @maudlaceppe @harryjoshhair @sofia.slucas

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Ирина Шейк встречается с экс-супругом Дженнифер Энистон

Португальский Vogue поддержал юмористическую пародию на Ирину Шейк и решил сделать для номера две обложки!

Селеста Барбер приняла наш вызов и воссоздала обложку Ирины Шейк. Конечный результат был настолько хороший, что она заслуживала своего издания. Две обложки, одна и та же тема и много юмора. В конце концов, это все дело вкуса. Или нет. Вам решать, – говорится в подписи на странице португальского глянца в Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Vogue, Ирина Шейк, Обложка, Пародия, Глянец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
03 Из 19 помощников нардепов ни один не прошел у Верховную Раду
04 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
05 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Радуцкий &quot;открестился&quot; от поста министра здравоохранения
Радуцкий "открестился" от поста министра здравоохранения
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
Зеленский подписал закон об электрокарах
Зеленский подписал закон об электрокарах
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь