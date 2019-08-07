Белла Хадид и The Weeknd разорвали свои отношения

Новости шоу бизнеса: Сейчас они находятся в разных местах, физически и мысленно.

Известная американская модель, "ангел" Victoria's Secret и лицо многих популярных брендов Белла Хадид снова порвала отношения со своим бойфрендом, знаменитым певцом The Weeknd. 22-летняя звезда подиумов уже второй раз расстается с Эйбелом Маккоеном. О разрыве звездной пары сообщает издание "E! Online".

Как отмечается в источнике, идиллии, которую демонстрировали Белла Хадид и певец The Weeknd, пришел конец. Причиной раскола стала расстояние, которое было неотъемлемой частью жизни знаменитостей из-за их рабочих графиков.

Инсайдеры иностранного издания сообщили, что и Белла и Эйбел пока заняты карьерой и работой, из-за чего проводили мало времени вместе и много конфликтовали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Home Публикация от (@bellahadid) 16 Окт 2018 в 12:57 PDT

Сейчас Белла готовится к работе на Неделе моды, а Эйбел работает над музыкой и своим будущим актерским дебютом. В последнее время они часто ссорились, – отмечается в источнике.

Также инсайдер добавил, что, бывало, звезды не виделись месяцами и именно это привело к решению разорвать отношения. Стоит отметить, что последний общий выход Беллы Хадид и The Weeknd состоялся еще весной 2019.