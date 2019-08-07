Скачать
Среда, 07.08.2019
Второй разговор Зеленского и Путина: подробности
Второй разговор Зеленского и Путина: подробности
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы: состав команды
Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы
Twitter тестирует функцию "Пауза"
Twitter тестирует функцию "Пауза"

Похоже, это настоящая любовь: Камерон Диас рассказала о браке, планах и своем возрасте

Похоже, это настоящая любовь: Камерон Диас рассказала о браке, планах и своем возрасте
13:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Однако, как отмечает Камерон Диас, в браке она очень счастлива и ей удалось найти ту гармонию, о которой она мечтала.

Звезда фильма "Ангелы Чарли" Камерон Диас в течение четырех лет не снимается в фильмах и редко дает интервью. Однако она до сих пор остается одной из самых популярных голливудских актрис и ее жизнью интересуются миллионы людей со всей планеты. О том, каков ее брак, что она думает о своем возрасте и о планах на будущее она рассказала в новом интервью для иностранного глянца. 

Долгий откровенный разговор Камерон Диас и журналиста издания InStyle опубликован на официальном сайте. Во время беседы актриса рассказала про своего мужа Бенджи Мэддена, после брака с которым перестала радовать новыми фильмами и другими проектами.

Наш брак – лучшее, что со мной случалось. Мой муж – лучший и как человек, и как партнер. Конечно, семейная жизнь – это трудно. Это постоянная работа и очень важно найти того, кто готов делать эту работу вместе с тобой. В браке не может быть соотношение 60 на 40, это всегда 50 на 50. Я не знаю, была ли я готова к браку, когда выходила замуж за Бенджи, но я знала, что он особенный. Он хороший человек, с ним нет проблем и я благодарна ему за это,– откровенно призналась Камерон Диас. 

Однако свое отсутствие в кинокартинах уже в течение четырех лет она не привязывает к женитьбе и семейной жизни. Она позиционирует себя свободным человеком, который делает только то, чего действительно хочет сам. 

Кейт Бекинсейл опубликовала новое эффектное фото

Это прекрасно, когда никто не знает, что я собираюсь сделать. Потому что теперь мое время полностью принадлежит мне. Я не участвую в продвижении фильмов, и, поскольку я не езжу в промотуры, я никому ничего не должна. Я больше этим не занимаюсь. Я живу своей жизнью,– заверила голливудская звезда. 

46-летняя Камерон Диас не смогла не задеть тему возраста, ведь до сих пор она успела реализоваться как актриса, писательница, модель, а также как образцовая жена. Свой возраст она описывает, как особый опыт за спиной. "Я думаю, сорокалетние люди переживают лучший период в своей жизни. Вы просто становитесь самими собой. И вы уже можете что-то осознанно менять, потому что у вас есть опыт десятилетий за спиной.

Вы уже понимаете, как все происходит и не зацикливаетесь на чем-то. Просто не волнуется об этом! И это такое облегчение! Вы также начинаете принимать физические изменения, которые происходят с вами. Вы смотрите на старые фотографии и думаете: "Боже, я так ненавидел себя, но я здесь такой молодой!". Нет, сейчас тот момент, когда я знаю: младшей я уже не буду. Мне сорок лет – и слава Богу! Я ценю каждый миг своей жизни", – заверила Камерон Диас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Актриса, Камерон Диас, Журналистка, Знаменитость, Ангелы Чарли, Звезда фильма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 День ангела Анны: значение имени и СМС поздравления
03 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
04 Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
05 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель
Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель
Байден лидирует в президентской гонке в США от демократов
Байден лидирует в президентской гонке в США от демократов
С начала &quot;хлебного перемирия&quot; погибло 6 солдат ВСУ
С начала "хлебного перемирия" погибло 6 солдат ВСУ
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь