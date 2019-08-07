Похоже, это настоящая любовь: Камерон Диас рассказала о браке, планах и своем возрасте

Новости шоу бизнеса: Однако, как отмечает Камерон Диас, в браке она очень счастлива и ей удалось найти ту гармонию, о которой она мечтала.

Звезда фильма "Ангелы Чарли" Камерон Диас в течение четырех лет не снимается в фильмах и редко дает интервью. Однако она до сих пор остается одной из самых популярных голливудских актрис и ее жизнью интересуются миллионы людей со всей планеты. О том, каков ее брак, что она думает о своем возрасте и о планах на будущее она рассказала в новом интервью для иностранного глянца.

Долгий откровенный разговор Камерон Диас и журналиста издания InStyle опубликован на официальном сайте. Во время беседы актриса рассказала про своего мужа Бенджи Мэддена, после брака с которым перестала радовать новыми фильмами и другими проектами.

Наш брак – лучшее, что со мной случалось. Мой муж – лучший и как человек, и как партнер. Конечно, семейная жизнь – это трудно. Это постоянная работа и очень важно найти того, кто готов делать эту работу вместе с тобой. В браке не может быть соотношение 60 на 40, это всегда 50 на 50. Я не знаю, была ли я готова к браку, когда выходила замуж за Бенджи, но я знала, что он особенный. Он хороший человек, с ним нет проблем и я благодарна ему за это,– откровенно призналась Камерон Диас.

Однако свое отсутствие в кинокартинах уже в течение четырех лет она не привязывает к женитьбе и семейной жизни. Она позиционирует себя свободным человеком, который делает только то, чего действительно хочет сам.

Это прекрасно, когда никто не знает, что я собираюсь сделать. Потому что теперь мое время полностью принадлежит мне. Я не участвую в продвижении фильмов, и, поскольку я не езжу в промотуры, я никому ничего не должна. Я больше этим не занимаюсь. Я живу своей жизнью,– заверила голливудская звезда.

46-летняя Камерон Диас не смогла не задеть тему возраста, ведь до сих пор она успела реализоваться как актриса, писательница, модель, а также как образцовая жена. Свой возраст она описывает, как особый опыт за спиной. "Я думаю, сорокалетние люди переживают лучший период в своей жизни. Вы просто становитесь самими собой. И вы уже можете что-то осознанно менять, потому что у вас есть опыт десятилетий за спиной.

Вы уже понимаете, как все происходит и не зацикливаетесь на чем-то. Просто не волнуется об этом! И это такое облегчение! Вы также начинаете принимать физические изменения, которые происходят с вами. Вы смотрите на старые фотографии и думаете: "Боже, я так ненавидел себя, но я здесь такой молодой!". Нет, сейчас тот момент, когда я знаю: младшей я уже не буду. Мне сорок лет – и слава Богу! Я ценю каждый миг своей жизни", – заверила Камерон Диас.