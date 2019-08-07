Деми Роуз ошеломила подписчиков новыми провокационными кадрами

Новости шоу бизнеса:24-летняя британка Деми Роуз похвасталась мегатонкой талией в питоновом купальнике.

Новые пикантные снимки Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Модель пока отдыхает в Индонезии, откуда соблазняет подписчиков откровенными фото в бикини. На одном из них девушка позирует в закрытом купальнике с актуальным в этом сезоне питоновим принтом.

Звезда дополнила свой образ широким поясом с узором в тон, который визуально сделал талию Деми еще стройнее. Также знаменитость подобрала для своего "аутфита" браслеты для ног и массивные солнцезащитные очки в белой оправе.