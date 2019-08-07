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Среда, 07.08.2019
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Деми Роуз ошеломила подписчиков новыми провокационными кадрами

Деми Роуз ошеломила подписчиков новыми провокационными кадрами
22:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:24-летняя британка Деми Роуз похвасталась мегатонкой талией в питоновом купальнике.

Новые пикантные снимки Деми Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Модель пока отдыхает в Индонезии, откуда соблазняет подписчиков откровенными фото в бикини. На одном из них девушка позирует в закрытом купальнике с актуальным в этом сезоне питоновим принтом.

 
 
 
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Took a DNA test and found out, I’m 100% that bitch. . @lolo_creativ

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Деми Роуз поделилась соблазнительными снимками с отдыха

Звезда дополнила свой образ широким поясом с узором в тон, который визуально сделал талию Деми еще стройнее. Также знаменитость подобрала для своего "аутфита" браслеты для ног и массивные солнцезащитные очки в белой оправе.

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Все по теме:

Модель, Снимки, Тонкая талия, Деми Роуз.
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