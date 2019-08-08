Известная певица кардинально сменила имидж

Новости шоу бизнеса:Из жгучей брюнетки звезда превратилась в настоящую рыжую бестию.

Украинская певица опубликовала кадры с новым цветом волос в соцсети.

Лето – пора экспериментов. Пока некоторые звезды кардинально меняют стиль одежды, пробуют необычный макияж, Наталья Валевская решила сменить цвет волос.

"Гореть так гореть", – написала Валевская на странице в Instagram, а вместе с тем прикрепила селфи с новым цветом волос.

"Ого, прям рыжая бестия теперь. Я сначала и не узнал. Подумал, что старые фотки кого-то из ВИА Гры, ха-ха. Госпожа Наталочка, вы – чудо!", "Я в прошлый понедельник также покрасилась. Я от рождения рыжая, а это немного краснее сделала. И кстати, вы очень круто выступаете!!! В Покровске трижды была на вашем концерте!", "Я так восхищаюсь женщинами, которые не бояться экспериментировать с внешностью. Очень необычно и классно", "Лисичка Ната!" – комментируют поклонники.

Напомним, 46-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл поражает своей красотой и стройной фигурой каждый день. Звезда много времени проводит в спортзале, тщательно следит за питанием и уходом за собой.