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Сегодня Уитни Хьюстон исполнилось 65 лет

Сегодня Уитни Хьюстон исполнилось 65 лет
12:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Уитни Хьюстон – беспрекословно одна из самых известных певиц в истории мировой музыки.

Легендарной певице Уитни Хьюстон сегодня, 9 августа, исполнилось бы 56 лет. Уитни вошла в историю музыки благодаря удивительному голосу. Однако личные отношения и эпатажное поведение часто привлекали внимание общественности. 

К примеру, баллада "I Will Always Love You" стала не только мировым хитом, но и "гимном любви".

Однако Хьюстон могла бы никогда не стать певицей. В детстве, играя с братом, ей в горло ударила вешалка и порвала небо. По словам врачей, если бы вешалка попала на сантиметр глубже, девушка не смогла бы ни петь, ни даже говорить. 

В начальной школе Уитни страдала от нападок одноклассников: дети часто преследовали ее, когда она шла домой, Хьюстон приходилось убегать от них. Однажды старший брат не выдержал и наказал обидчиков. После чего будущую звезду перевели в частную школу, и она смогла нормально учиться. 

До музыкальной карьеры Уитни работала моделью. Кроме того, девушка стала первой темнокожей девушкой, которая украсила обложку американского журнала Seventeen.

В середине 70-х Элвис Пресли пытался получить в кантри-певицы Долли Партон права на песню "I Will Always Love You", но звезда отказалась. Однако композиция стала популярной в 1992 году, когда Уитни Хьюстон спела трек в фильме "Телохранитель".

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36-летняя американка Рене Хьюстон заверила, что является родной дочерью легендарной Уитни Хьюстон Уитни Хьюстон могла иметь еще одну дочь: неожиданное заявление американки . Женщина отметила, что Уитни Хьюстон якобы родила ее в 1981 году, когда певице было всего 18 лет. Своего первенца артистка решила отдать в детский дом в Сент-Луисе, чтобы иметь возможность продолжать свою карьеру. 

По словам Рене Хьюстон, она узнала о том, кто ее мама, в 2010 году. Тогда звезда позвонила ей и рассказала правду. Впоследствии, как утверждает американка, Уитни Хьюстон приехала в ее квартиру в штате Миссури со своей дочерью Бобби Кристиной Браун.

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года при загадочных обстоятельствах. Ее тело нашли в номере отеля в Лос-Анджелесе. В 2015 году ее единственная дочь Бобби Кристина Браун умерла У дочки Уитни Хьюстон кома закончилась смертью в больнице на 23-м году жизни. От декабря 2014 года девушка была в коме. Правоохранители подозревают, что к смерти Бобби Кристины причастен ее гражданский муж Ник Гордон. 

Наследие певицы Уитни Хьюстон, которое оценивали в 20 миллионов долларов, перешло матери певицы и ее двум братьям.

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Музыка, Уитни Хьюстон, День рождения, Знаменитость, Легендарна певица.
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