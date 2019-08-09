Гвинет Пэлтроу убедила бывшего мужа сойтись с Дакотой Джонсон

Новости шоу бизнеса:Гвинет счастлива, если счастлив Крис, поэтому она желает ему только лучшего.

На прошлой неделе поклонники Дакоты Джонсон и Криса Мартина смогли выдохнуть с облегчением, потому что звездная пара воссоединилась. Таблоиды гадали о том, было ли расставание вообще, и если да, то как влюбленным удалось примириться с противоречиями? Как оказалось, всему виной бывшая жена Мартина Гвинет Пэлтроу.

Анонимный источник рассказал изданию Daily Mail, что Гвинет подтолкнула Криса к примирению с Дакотой, и пара решила дать отношениям еще один шанс. История инсайдера не казалась бы убедительной, если бы до разрыва пары Пэлтроу не публиковала совместные снимки с Джонсон с семейных ужинов, а таблоиды не рассказывали, насколько бывшие супруги близки.

Публика могла в очередной раз убедиться в этом на этой неделе, когда папарацци предоставили фотографии со звездного двойного свидания. Пэлтроу с Брэдом Фэлчаком вместе с Мартином и Джонсон отправились загорать на пляж в Хэмптоне. Судя по фото, звезда "50 оттенков серого" свободно общается как с бывшей супругой Криса, так и с ее мужем.

Напомним, ранее инсайдеры утверждали, что 29-летняя Дакота и 42-летний Крис расстались из-за непримиримых противоречий: музыкант хотел завести детей с возлюбленной, а она, в свою очередь, не готова была жертвовать карьерой. Вероятно, Пэлтроу удалось достучаться до Мартина, который уже воспитывает с ней 15-летнюю Эппл и 13-летнего Мозеса.