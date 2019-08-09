Скачать
Пятница, 09.08.2019
Баканов посетил район проведения ООС на Донбассе
Баканов посетил район проведения ООС на Донбассе
Сытник: Надеюсь, Антикоррупционный суд заработает 5 сентября
Сытник: Надеюсь, Антикоррупционный суд заработает 5 сентября
Сборная Украины сыграет контрольный матч с Нигерией
Сборная Украины сыграет контрольный матч с Нигерией
Шевченковская премия-2019 объявляет прием документов
Шевченковская премия-2019 объявляет прием документов

Гвинет Пэлтроу убедила бывшего мужа сойтись с Дакотой Джонсон

Гвинет Пэлтроу убедила бывшего мужа сойтись с Дакотой Джонсон
13:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Гвинет счастлива, если счастлив Крис, поэтому она желает ему только лучшего.

На прошлой неделе поклонники Дакоты Джонсон и Криса Мартина смогли выдохнуть с облегчением, потому что звездная пара воссоединилась. Таблоиды гадали о том, было ли расставание вообще, и если да, то как влюбленным удалось примириться с противоречиями? Как оказалось, всему виной бывшая жена Мартина Гвинет Пэлтроу. 

Анонимный источник рассказал изданию Daily Mail, что Гвинет подтолкнула Криса к примирению с Дакотой, и пара решила дать отношениям еще один шанс. История инсайдера не казалась бы убедительной, если бы до разрыва пары Пэлтроу не публиковала совместные снимки с Джонсон с семейных ужинов, а таблоиды не рассказывали, насколько бывшие супруги близки. 

Публика могла в очередной раз убедиться в этом на этой неделе, когда папарацци предоставили фотографии со звездного двойного свидания. Пэлтроу с Брэдом Фэлчаком вместе с Мартином и Джонсон отправились загорать на пляж в Хэмптоне. Судя по фото, звезда "50 оттенков серого" свободно общается как с бывшей супругой Криса, так и с ее мужем.

Эмма Уотсон была замечена с новым бойфрендом

Напомним, ранее инсайдеры утверждали, что 29-летняя Дакота и 42-летний Крис расстались из-за непримиримых противоречий: музыкант хотел завести детей с возлюбленной, а она, в свою очередь, не готова была жертвовать карьерой. Вероятно, Пэлтроу удалось достучаться до Мартина, который уже воспитывает с ней 15-летнюю Эппл и 13-летнего Мозеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Знаменитости, Гвинет Пелтроу, Дакоты Джонсон, Примирення, Криса Мартина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
03 Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
04 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
05 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Луганской области сбили беспилотник ОБСЕ
В Луганской области сбили беспилотник ОБСЕ
Погода в Украине на выходных: жара и кратковременные дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные в Украине
Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет
Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет
В Квартал 95 определились с комиком на роль Зеленского
В Квартал 95 определились с комиком на роль Зеленского
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь