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Наталья Могилевская рассказала о мистике в своей жизни

Наталья Могилевская рассказала о мистике в своей жизни
10:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица Наталья Могилевская рассказала о необычном совпадении, регулярно происходящим в ее жизни

Этим артистка поделилась с подписчиками в своем Instagram. Читай, чтобы узнать подробнее.

"Вчера был теплый вечер. Говорили о жизни, о мистике, о чудесах. Например, когда бы я ни проснулась, на часах 07:07 или 05:05". 

Артистка также предложила подписчикам рассказать о странностях и чудесах в их жизни. Поклонники увлеченно принялись делиться своими историями, а некоторые объяснили, что значит странное совпадение числе в жизни Натальи: "где-то прочитал, что это означает - вы на правильном пути", "Когда попадаются такие повторения чисел, это называется числа ангелов. Так они предупреждают о новых витках жизни или уроках, которые нужно выучить", "Есть версия, что это нам ангелы-хранители так маячат".

Наталья Могилевская показала нежное фото из Египта

Как сообщалось ранее, Наталья Могилевская отметила, что ей до сих пор приятно получать поздравления с днем рождения. На своей странице в Instagram звезда поделилась ярким снимком на газоне среди струй воды.

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Знаменитости, Наталья Могилевская, Мистика.
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