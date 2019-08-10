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Суббота, 10.08.2019
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Супруга Евгения Кошевого показала подросших дочерей

Супруга Евгения Кошевого показала подросших дочерей
15:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Фото, сделанные в кинотеатре, супруга комика разместила в своем Instagram.

Поклонникам не верится, что девочки настолько выросли. Читай подробности в материале.

Так, на днях чета Кошевых посетила премьеру мультфильма Angry Birds 2.  На нем запечатлена сама Ксения, ее мама, две дочки - Варя и Серафима, и сам Евгений

Особое внимание привлекает старшая дочь Кошевых - Варвара. Одетая в стильное облегающее макси-платье с ярким горизонатальным рисунком, девочка не могла остаться незамеченной. 

 
 
 
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На премьере #angrybirds2 с @evgenii.koshevoi @varvarakoshevaya Симкой и #СтрельцоваМаргарита dress @pico.ua

Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k)  

Известная телеведущая опубликовала новое фото в купальнике

На своей странице Варя опубликовала еще одно фото в этом платье. Подписчики девочки отметили, что она стала выглядеть намного старше. А удачно подбранный наряд подчеркивает стройную фигуру Вари.

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Фото, Знаменитость, Ксения Кошевая, Фото с детьми, Евгения Кошевого.
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