Супруга Евгения Кошевого показала подросших дочерей

Поклонникам не верится, что девочки настолько выросли. Читай подробности в материале.
Так, на днях чета Кошевых посетила премьеру мультфильма Angry Birds 2. На нем запечатлена сама Ксения, ее мама, две дочки - Варя и Серафима, и сам Евгений
Особое внимание привлекает старшая дочь Кошевых - Варвара. Одетая в стильное облегающее макси-платье с ярким горизонатальным рисунком, девочка не могла остаться незамеченной.
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На премьере #angrybirds2 с @evgenii.koshevoi @varvarakoshevaya Симкой и #СтрельцоваМаргарита dress @pico.ua
На своей странице Варя опубликовала еще одно фото в этом платье. Подписчики девочки отметили, что она стала выглядеть намного старше. А удачно подбранный наряд подчеркивает стройную фигуру Вари.