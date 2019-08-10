Супруга Евгения Кошевого показала подросших дочерей

Новости шоу бизнеса:Фото, сделанные в кинотеатре, супруга комика разместила в своем Instagram.

Поклонникам не верится, что девочки настолько выросли. Читай подробности в материале.

Так, на днях чета Кошевых посетила премьеру мультфильма Angry Birds 2. На нем запечатлена сама Ксения, ее мама, две дочки - Варя и Серафима, и сам Евгений

Особое внимание привлекает старшая дочь Кошевых - Варвара. Одетая в стильное облегающее макси-платье с ярким горизонатальным рисунком, девочка не могла остаться незамеченной.

На своей странице Варя опубликовала еще одно фото в этом платье. Подписчики девочки отметили, что она стала выглядеть намного старше. А удачно подбранный наряд подчеркивает стройную фигуру Вари.