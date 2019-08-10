Скачать
Суббота, 10.08.2019
В ОПУ согласовали план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости
В ОПУ согласовали план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости
День в ООС: на Донбассе погиб нацгвардеец
День в ООС: на Донбассе погиб нацгвардеец
Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Скандал с Канье Уэстом помог Тейлор Свифт побороть депрессию
Скандал с Канье Уэстом помог Тейлор Свифт побороть депрессию

Сестер Хадид ограбили на отдыхе

Сестер Хадид ограбили на отдыхе
19:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Дом в Греции, в котором отдыхали Белла и Джиджи Хадид, ограбили.

Последний месяц лета – лучшее время для того, чтобы отдохнуть от насыщенного графика и набраться сил и вдохновения на следующие сезоны. Однако августовские отпуска известным американским сестрам-моделям Белле и Джиджи Хадид запомнятся отнюдь не беззаботным отдыхом. Во время греческих каникул на Миконосе арендованный дом девушек ограбили.

Около недели назад Белла и Джиджи Хадид вернулись с отдыха, который они провели в Греции на острове Миконос. Находясь на курорте, знаменитые модели, как всегда, делились фотографиями на своих страницах в Instagram. Однако, если бы они знали, чем для них обернется активная социальная жизнь – не опубликовали бы ни одного фото.

Как сообщает издание TMZ, девушки полетели на Миконос праздновать день рождения старшей сестры Аланы. Однако их отдых оказался не таким уж и безоблачным. Отец девушек сообщил представителям иностранного издания, что они стали жертвами кражи. Дом Беллы, Джиджи и Аланы, который они арендовали в Греции, ограбили преступники.

Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру

"Не позволяйте Instagram вас обмануть. Нас ограбили. Никогда больше сюда не вернусь. И никому не советую. Потратьте свои деньги лучше в другом месте", – заявила Джиджи Хадид в адрес их туристического оператора.

По словам модели, зайдя в номер вечером после отдыха, модель увидела беспорядок в комнате и поняла, что их ограбили. Она отметила, что исчезли все ценные вещи, среди которых были ювелирные изделия, мобильные телефоны, кошельки и брендовая одежда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Джиджи Хадид, Белла Хадид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
04 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления в прозе
05 "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оползень в Мьянме: 29 погибших и около сотни пропали без вести
Оползень в Мьянме: 29 погибших и около сотни пропали без вести
Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС
Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС
Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек
Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек
Сестер Хадид ограбили на отдыхе
Сестер Хадид ограбили на отдыхе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь