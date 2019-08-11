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Ирина Шейк засветилась в стильном костюме Versace
Ирина Шейк засветилась в стильном костюме Versace

Ирина Шейк засветилась в стильном костюме Versace

Ирина Шейк засветилась в стильном костюме Versace
22:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Несмотря на отдых, Ирина Шейк не прекращает демонстрировать свой отличный вкус даже на пляже.

Накануне папарацци удалось сфотографировать звезду подиумов в стильном и одновременно сексуальном летнем костюме от Versace.

На днях в сети появились фото Ирины Шейк, на которых она вместе с друзьями отдыхала на берегу моря без своей дочери. А уже сегодня, 10 августа, звездная мама взяла с собой 2-летнюю Лею на прогулку на моторной лодке.

По дороге к нужной локации папарацци удалось сфотографировать 33-летнюю супермодель, которая в очередной раз закрепила за собой статус стильной звездной мамочки.

 
 
 
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#IrinaShayk #ИринаШейк #Ibiza 10/08

Допис, поширений Irina Shayk Mexican Fans (@irinashaykmexicanfans)

На ней был яркий костюм от Versace в фирменном принте бренда. Шелковое одеяние состояло из кроп-топа с глубоким декольте, а также пышной мини-юбки. Таким образом загорелая Ирина Шейк засветила свой стройный живот и ноги.

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Ее образ, как всегда, дополнили любимые солнцезащитные очки и массивная сумка, которую Ирина Шейк также выбрала от марки Донателлы Версаче.

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Модель, Versace, Ирина Шейк, Знаменитости, Звезды, Наряд, Look.
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