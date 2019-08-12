Настя Каменских поделилась новым снимком с Потапом

Украинская певица Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети новым совместным фото с Потапом.
Поклонники обратили внимание, что пара очень загорела.
"Потап, вы сами на себя не похожи", "Очень загорели!" "Какие вы белые", - пишут они.
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Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду Как мы с @realpotap на этом фото Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это Вам неимоверно повезло! Поделитесь со мной, есть ли у вас такой человек?
Также в сети поинтересовались, когда в звездной семье будет пополнение. Слухи о беременности Каменских ходят в сети уже довольно давно.
"Настя и Алешка, сделайте бейбичку на отдыхе! Мы все ждем!" "Когда будут маленькие Потапчики?" "Вы очень классная пара!" "Такие котики", "Настя, счастья вашей семье", - пишут комментаторы.