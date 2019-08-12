Так мило: Кайли Дженнер умилила поклонников снимками с дочерью

На своей странице в Instagram звездная мама показала нежные фотографии с дочерью, которую родила от своего любимого Тревиса Скотта.
Кайли опубликовала серию снимков с Позитано, на которых она позирует в белоснежном платье-рубашке и держит на руках годовалую девочку.
Добавим, что Дженнер не экономит даже на гардеробе дочери, следовательно Сторми может похвастаться дорогим гардеробом и сумками люксовых брендов. На одном из фото дочь Кайли держит мини-сумку неонового цвета.
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"Любовь без ограничений", – добавила в подписи миллиардерша.