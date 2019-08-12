Так мило: Кайли Дженнер умилила поклонников снимками с дочерью

Новости шоу бизнеса:Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер тронула миллионную аудиторию поклонников трогательными фото с годовалой дочерью Сторми.

На своей странице в Instagram звездная мама показала нежные фотографии с дочерью, которую родила от своего любимого Тревиса Скотта.

Кайли опубликовала серию снимков с Позитано, на которых она позирует в белоснежном платье-рубашке и держит на руках годовалую девочку.

Добавим, что Дженнер не экономит даже на гардеробе дочери, следовательно Сторми может похвастаться дорогим гардеробом и сумками люксовых брендов. На одном из фото дочь Кайли держит мини-сумку неонового цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram a love without limits Публикация от Kylie (@kyliejenner) 11 Авг 2019 в 11:59 PDT

"Любовь без ограничений", – добавила в подписи миллиардерша.