Герцоги Сассекские временно сменят титул

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри и Меган Маркл готовятся навестить бабушку: они собираются в шотландский замок Балморал, где отдыхает сейчас Елизавета II.

38-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри готовятся к визиту в Шотландию, где их прекратят называть герцогиней и герцогом Сассекскими. Вместо этого они получат новый титул – графиня и граф Дамбартон.

Как сообщает издание Mirror, принц Гарри и Меган Маркл отправятся в шотландскую резиденцию королевы Елизаветы II в замок Балморал в августе этого года.

После того, как королевская чета пересечет границу с Шотландией, их будут именовать графом и графиней Дамбартон – именно так называется шотландский городок с населением 20 тысяч человек.

Принц Гарри станет третьим графом Дамбартоном. Добавим, что графы занимают третью позицию после герцога и маркиза в иерархической системе британских аристократов. Однако в Великобритании Меган и Гарри будут называться герцогиней и герцогом Сассекскими после возвращения.