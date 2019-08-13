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Кайли Дженнер и Ким Кардашьян устроили коллаборацию

Кайли Дженнер и Ким Кардашьян устроили коллаборацию
21:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Звезды реалити-шоу, основательницы KKW Beauty и Kylie Cosmetics Ким Кардашян и Кайли Дженнер представили очередную коллаборацию.

Сестры выпустили коллекцию ароматов KKW X KYLIE.

Для рекламы коллекции трех духов, которые представлены во флаконах в форме губ красного, розового и нюдового цветов, Кайли и Ким снялись в эффектной фотосессии вдвоем.

На своих страницах в Instagram знаменитости анонсировали выход KKW X KYLIE.

 
 
 
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KYLIE JENNER BY KKW FRAGRANCE. Launching on Friday, 08.23 at 12PM PST at KKWFRAGRANCE.COM #KKWFXKYLIE

Допис, поширений KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance)

Каждый флакон с ароматом от Ким и Кайли стоит 40 долларов, а в продажу они поступят в пятницу, 23 августа, в 12:00. Добавим, что рекламный кампейн сняла музыкальная группа Hype Williams.

Кейт Аптон снялась в фотосессии без ретуши

Отметим, что Ким Кардашян и Кайли Дженнер уже сотрудничали ранее и создали две коллекции средств для макияжа.

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Все по теме:

Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Семейство Кардашян, Кайли Дженнер, KKW X KYLIE.
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