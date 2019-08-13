Кайли Дженнер и Ким Кардашьян устроили коллаборацию

Сестры выпустили коллекцию ароматов KKW X KYLIE.
Для рекламы коллекции трех духов, которые представлены во флаконах в форме губ красного, розового и нюдового цветов, Кайли и Ким снялись в эффектной фотосессии вдвоем.
На своих страницах в Instagram знаменитости анонсировали выход KKW X KYLIE.
Переглянути цей допис в Instagram
KYLIE JENNER BY KKW FRAGRANCE. Launching on Friday, 08.23 at 12PM PST at KKWFRAGRANCE.COM #KKWFXKYLIE
Каждый флакон с ароматом от Ким и Кайли стоит 40 долларов, а в продажу они поступят в пятницу, 23 августа, в 12:00. Добавим, что рекламный кампейн сняла музыкальная группа Hype Williams.
Отметим, что Ким Кардашян и Кайли Дженнер уже сотрудничали ранее и создали две коллекции средств для макияжа.