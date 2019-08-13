Кайли Дженнер и Ким Кардашьян устроили коллаборацию

Новости шоу бизнеса:Звезды реалити-шоу, основательницы KKW Beauty и Kylie Cosmetics Ким Кардашян и Кайли Дженнер представили очередную коллаборацию.

Сестры выпустили коллекцию ароматов KKW X KYLIE.

Для рекламы коллекции трех духов, которые представлены во флаконах в форме губ красного, розового и нюдового цветов, Кайли и Ким снялись в эффектной фотосессии вдвоем.

На своих страницах в Instagram знаменитости анонсировали выход KKW X KYLIE.

Каждый флакон с ароматом от Ким и Кайли стоит 40 долларов, а в продажу они поступят в пятницу, 23 августа, в 12:00. Добавим, что рекламный кампейн сняла музыкальная группа Hype Williams.

Отметим, что Ким Кардашян и Кайли Дженнер уже сотрудничали ранее и создали две коллекции средств для макияжа.