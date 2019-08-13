Кэти Перри попала в очередной скандал: подробности

Новости шоу бизнеса:Известная американская певица Кэти Перри добавила своему псевдониму еще большую огласку, даже не желая этого.

34-летнюю исполнительницу обвинили в секс-проступке, который она совершила еще в 2012 году.

О проступке Кэти Перри и ее довольно странном поступке сообщил модель Джош Клосс на своей странице в Instagram. В 2010 году парень снялся в клипе певицы под названием Teenage Dream, а в 2012 пострадал от ее секс-проступка. Через 7 лет после инцидента Джош рассказал о темной стороне исполнительницы, с которой ему пришлось работать.

По словам модели, неприятный инцидент произошел на праздновании дня рождения его друга.

"Мой друг просто умирал от желания встретиться с ней. Я его привел на день рождения. Когда я увидел Кэти, мы обнялись. А когда я вернулся, чтобы представить своего друга, она стянула с меня мои брюки и нижнее белье, чтобы продемонстрировать своим друзьям и всем присутствующим мой пенис. Можете себе представить, как неловко я себя чувствовал?" – заявил Джош Клосс.

После этого он добавил, что рассказал эту историю не из собственной выгоды, а из-за того, что в большинстве в секс-скандалах постают мужчины, а, по его мнению, женщины остаются безнаказанными.

"Я говорю сейчас это, чтобы сказать, что женщины, у которых есть власть, так же отвратительны, как и мужчины. Признаться в том, что кто-то так жестоко с тобой обращался, было трудно, и это заняло так много времени. Я мог бы поднять этот вопрос миллион раз, но много кто подумал бы, что я делаю это ради собственной выгоды. А я не преследую корыстных целей", – заявил парень.

В завершение Джош Клосс подчеркнул, что все его предыдущие интервью, которые он давал во время работы с Кэти Перри, не могли быть опубликованы, пока их не отредактировали ее представители.