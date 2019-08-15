TAYANNA опубликовала новое видео, как тренируется в танцевальном зале

Новости шоу бизнеса:На видео артистка запечатлена в стильных шортиках и завязанной на талии в узел футболке.

Украинская певица TAYANNA опубликовала в своем Instagram новое видео, на котором она запечатлена в танцевальном зале.

Совсем скоро на телеканале 1+1 стартует третий сезон грандиозного шоу "Танці з зірками". Зрители снова смогут погрузиться в эту зажигательню атмосферу движений и музыки. Их ждут ждут не только новые герои, но и абсолютно уникальные постановки, созданные при участии лучших профессионалов телевизионного и танцевального искусства.

Звезды, которые будут сражаться за победу, уже начали готовиться к прямым эфирам. В числе их оказалась и популярная певица TAYANNA.

Так, вчера, 14 августа, в своем Instagram TAYANNA опубликовала новое видео из спортивного зала. На записи певица продемонстрировала своим поклонникам весьма соблазнительный танец. На видео артистка запечатлена в стильных шортиках и завязанной на талии в узел футболке. На ногах у TAYANNA - туфли на шпильке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тіло жадає... танцю Choreography: @rishamaryna @tanci1plus1 Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 14 Авг 2019 в 10:47 PDT

Так, вчора, вчера, 14 августа, в своем Instagram TAYANNA опубликовала новое видео из спортивного зала. На записи певица продемонстрировала своим поклонникам весьма соблазнительный танец. На ногах у TAYANNA - туфли на шпильке.