Пышнотелая Ким Кардашьян показала, как выглядела в бурные 90-е

Новости шоу бизнеса:В "сториз" 38-летней знаменитости появились фото, на которых Ким изображена в юношеские годы.

Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян активно ведет свой профиль в Instagram, где делится с поклонниками последними событиями в ее жизни. А теперь теледива решила вспомнить свои бурные 90-е.

Кардашьян позирует в объемных рваных джинсах и белой футболке. Ее образ дополнили модная на то время прическа "мальвина" и черный чокер. Согласитесь, сложно узнать в этой хулиганке гламурную звезду реалити-шоу.

Судя по всему понастольгировать Кардашьян решила в связи с выходом ее новой коллекции косметики KKW Beauty. Линейка под названием Matte вдохновлена эстетикой 1990-х и поступит в продажу 16 августа.

В одном из недавних интервью Ким рассказывала, что ее сильно вдохновляют девяностые: "Я просто обожаю весь этот гламур и эпоху супермоделей. Их образы были просто безупречны и не потеряли актуальности до сих пор".