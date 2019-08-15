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Пышнотелая Ким Кардашьян показала, как выглядела в бурные 90-е

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Пышнотелая Ким Кардашьян показала, как выглядела в бурные 90-е
14:05 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В "сториз" 38-летней знаменитости появились фото, на которых Ким изображена в юношеские годы.

Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян активно ведет свой профиль в Instagram, где делится с поклонниками последними событиями в ее жизни. А теперь теледива решила вспомнить свои бурные 90-е.

Кардашьян позирует в объемных рваных джинсах и белой футболке. Ее образ дополнили модная на то время прическа "мальвина" и черный чокер. Согласитесь, сложно узнать в этой хулиганке гламурную звезду реалити-шоу.

Судя по всему понастольгировать Кардашьян решила в связи с выходом ее новой коллекции косметики KKW Beauty. Линейка под названием Matte вдохновлена эстетикой 1990-х и поступит в продажу 16 августа.

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В одном из недавних интервью Ким рассказывала, что ее сильно вдохновляют девяностые: "Я просто обожаю весь этот гламур и эпоху супермоделей. Их образы были просто безупречны и не потеряли актуальности до сих пор".

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Знаменитости, Ким Кардашьян, 90-тые, Бурные 90-тые.
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