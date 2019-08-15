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Четверг, 15.08.2019
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Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев

Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
14:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:21 и 22 сентября Дэнни Трехо выступит на главной сцене мероприятия, где пообщается с поклонниками и ответит на интересующие их вопросы.

Американский актер Дэнни Трехо, звезда картин "Мачете", "От заката до рассвета", впервые посетит Украину. Кинозлодей, за плечами которого около 300 проектов, станет специальным гостем фестиваля Comic Con Ukraine 2019.

В числе проектов с участием Трехо - фильмы, сериалы, клипы, компьютерные игры и прочие. Наиболее известными стали картины "От заката до рассвета", "Отчаянный", "Мачете", "Противостояние", "Дети шпионов", "Инферно", "Хищники", "Три икса", "Воздушная Тюрьма", "Сыновья Анархии", "Секретные материалы", "Во все тяжкие".

Кроме этого, актер озвучил Венома в мультфильме "Финес и Ферб: Миссия Марвел", его голос появлялся в проектах "Американский папаша", "Рик и Морти", "Царь горы", играх Call of Duty: Black Ops, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: Vice City и других.

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Напомним, международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019 пройдет на столичном арт-заводе "Платформа" 21 и 22 сентября В прошлом году фестиваль посетили более 20 000 фанатов, среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы.

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Киев, Знаменитости, Актер, Столица Украины, Дэнни Трехо.
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