Поклонникам Гарри Поттера: Pandora выпустит коллекцию украшений, посвященную фильму

Pandora посвятит выпуск новых украшений фильму "Гарри Поттер".
Иностранное издание Bustle порадовало фанатов вселенной Гарри Поттера потрясающей новостью. Ювелирная марка Pandora начала сотрудничать с компанией Warner Bros Consumer Products. В тандеме они создадут коллекцию украшений, посвященную любимому герою последних 20 лет.
В сборник войдет 12 вариантов украшений с готовыми дизайнами, которые будут напоминать о волшебном мире. Среди них будут подвески на цепочки на шею, "шармы" для браслетов, а также сам браслет, созданный в уникальном виде.
Поклонники "Гарри Поттера "просили эту коллекцию годами. Легендарная история про дружбу и магию воспитала целое поколение, поэтому мы очень рады представить "волшебные" украшения фанатам по всему миру, – заявил бренд-менеджер марки Pandora Стивен Фэйрчайлд.
Что интересно, презентация новой коллекции также пройдет в довольно магическое время, а именно 28 ноября 2019 года, за месяц до католического Рождества. Стоит добавить, что несколько недель назад Pandora представила коллекцию, посвященные фильму "Король Лев".