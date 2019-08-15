Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру

Новости шоу бизнеса:Об этом она заявила в ходе премьеры фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?"в Нью-Йорке 12 августа, где сыграла главную роль.

Звезда объяснила, что когда зрители посмотрят фильм с ее участием, то поймут, что ей, наконец, пора покинуть кинематограф. Что она имела конкретно в виду – сказать трудно, но ее главная героиня является архитектором, которая проходит через кризис творчества. Об этом сообщают на Vulture.

Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. Я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: "О, да. Пришло время ей остановиться". Я заранее извиняюсь, – заявила кинознаменитость.

Возможно, именно из-за смены приоритетов и нехватки вдохновения она хочет оставить киноиндустрию. Стоит добавить, что в одном из последних интервью 50-летняя австралийка намекала на то, что задумывается над изменением привычного ритма жизни.

"Мне придется снова выйти на сцену в нижнем белье, а я думаю в это время, почему я не кормлю цыплят и не читаю Пруста? Пришло время остановиться", – отмечала она.

Добавим, что украинская премьера фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?"состоится 5 сентября 2019 года.