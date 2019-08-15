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Развод Майли Сайрус и Лиама Хемсворта: причины

Развод Майли Сайрус и Лиама Хемсворта: причины
19:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудская чета Майли Сайрус и Лиам Хемсворт несколько дней назад объявили о разрыве отношений.

Каждый из них начал жить своей жизнь, но западные СМИ сообщают, что сейчас трудно понять, какой же настоящей была причина развода.

В американском издании TMZ сообщают, что представители Майли Сайрус обвинили Лиама в алкоголизме. По их словам, актер слишком много пьет, а также принимает "определенные наркотики". Для Майли, которая определенное время в жизни употребляла наркотические вещества, это, якобы, имело особое значение.

В это же время представители Лиама Хемсвора называют такое заявление чушью и настаивают на том, что крах семейной жизни повлекла за собой супружеская неверность Сайрус, которая была еще перед поцелуями с Кэйтлин Картер После объявления о разводе Майли Сайрус подловили на поцелуях с девушкой: фотофакты . А обвинения в алкоголизме и потреблении наркотиков Майли специально обвиняет экс-возлюбленного, чтобы отвлечь внимание от истинной причины разрыва.

Лиам Хемсворт прокомментировал развод с Майли Сайрус

Сейчас Майли вернулась с новой возлюбленной в Лос-Анджелес, где уже засветилась с ней в одной машине, а также папарацци подловили Лиама, который делал покупки в магазине без обручального кольца на руке.

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Развод, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт.
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