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Принцессе Анне – 69: поздравления от королевской семьи

Принцессе Анне – 69: поздравления от королевской семьи
21:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня престолонаследнице и второму ребенку действующей королевы Великобритании исполнилось 69 лет.

Принцессу Анну уже поздравили представители королевской семьи и ее сторонники.

По традиции, королевские родственники на остались в стороне от поздравлений и оставили на своих официальных Instagram-страницах наилучшие пожелания с днем рождения.

Первой на праздничный день отреагировали представители Елизаветы II: "Поздравляем королевскую принцессу с днем рождения! Ее Королевское Высочество родилась в этот день в 1950 году и является вторым ребенком Ее Величества и Герцога Эдинбургского".

На снимке фотографа Анни Лейбовиц рядом сидят и улыбаются мать Елизавета II с дочерью.

 
 
 
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Wishing The Princess Royal a Happy Birthday! Born on this day in 1950, Her Royal Highness is the second child of Her Majesty and The Duke of Edinburgh. #HappyBirthdayHRH Annie Leibovitz

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Пожелания счастливого и веселого дня рождения оставил и первый престолонаследник и родной брат принцессы Анны – принц Чарльз. На снимке родственники весело улыбаются на одном из официальных событий в объективе фотографа Криса Джексона.

 
 
 
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Wishing The Princess Royal a very Happy Birthday #HappyBirthdayHRH @chrisjacksongetty

Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Что известно о принцессе Анне?

Британская принцесса Анна, которая является 14-той в очереди на британский престол, родилась в 15 августа 1950 года в Лондоне. Она стала вторым ребенком из четырех Елизаветы II и принца Филиппа. В детстве принцесса Анна училась дома, а также в Бененденской независимой школе.

Как и ее мать, она является отличной наездницей и даже получила золотую медаль на чемпионате Европы по конному спорту в 1971 году и две серебряных медали на чемпионате Европы по конному спорту в 1975 году. Что интересно, именинница даже представляла Великобританию на Олимпийских играх 1976 года. Женщина, как и другие члены королевской семьи занимается благотворительностью, в большинстве направленной на помощь детям. Вместе с другими монархами также участвует в светских и официальных мероприятиях.

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Что касается личной жизни, то принцесса Анна дважды была замужем. Первый брак у нее был в 1973 году с лейтенантом 1-го Королевского драгунского гвардейского полка Марком Филлипсом. Но через 16 лет, в 1989 году, они заявили о намерении разойтись. В совместном браке у них родилось двое детей – Питер и Зара, которые являются 15 и 18 соответственно в очереди на корону.

Уже в 1992 году принцесса Анна вышла замуж за коммандера Королевского ВМФ Тимоти Лоуренса, который старше ее на 5 лет. Супруги до сих пор живут в счастливом браке.

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Королевская семья, День рождение, Принцесса Анна.
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