У покойного вокалиста The Prodigy нашли долги на $8 миллионов

Новости шоу бизнеса:Солист The Prodigy оставил после смерти долги на 8 млн долларов.

После смерти британского музыканта Кита Флинта оказалось, что его многомиллионное состояние из-за долгов уменьшились в несколько раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

На момент смерти Кита Флинта его состояние оценивалось в 14 миллионов долларов. Но после того, как он покончил с собой в марте 2019 года, у него осталось немало долгов и налогов на сумму 8 млн долларов.

Таким образом, после того, как родственники музыканта оплатили долги, состояние покойного музыканта сократились до 5 млн долларов.

Напомним, в крови вокалиста группы The Prodigy Кита, который умер в марте этого года, обнаружили кокаин, алкоголь и кодеин. Об этом говорится в материалах дела о смерти музыканта.

При этом расследование не смогло однозначно выявить, умер Флинт в результате самоубийства.

"Мы никогда точно не узнаем, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым", — заявила коронер, который рассматривал дело.

49-летнего Кита Флинта нашли мертвым в его доме в Эссексе 4 марта. Тело музыканта обнаружил его друг.

Похороны Кита Флинта состоялся 29 марта. На улицах Эссекса собрались тысячи поклонников музыканта, которые пришли почтить его память.