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Джастин Бибер признался в любви Хейли Болдуин

Джастин Бибер признался в любви Хейли Болдуин
17:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:После отмены свадьбы с Хейли Болдуин Джастин Бибер решил публично признаться ей в любви.

25-летний певец Джастин Бибер, отменил свадьбу из-за депрессии, растрогал сеть, а также невесту Хейли Болдуин, откровенным признанием в любви. Поп-исполнитель опубликовал снимки своей девушки, под которыми посвятил ей чувственные слова.

Недавно звездная пара отметила годовщину после помолвки, с которой Хейли Болдуин трогательно поздравила своего жениха Джастина Бибера. Однако о пышном праздновании знаменитости до сих пор умалчивают, поскольку в мае 25-летний певец отменил свадьбу из-за депрессии.

Однако, похоже, его самочувствие улучшается, поскольку на своей странице в Instagram он опубликовал необнародованные ранее снимки любимой и чувственно прокомментировал их.

 
 
 
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I fall more in love with you every single day. You are the greatest thing that has ever happened to me. I would be lost with out you. #wifeyappreciationday

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

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"Я влюбляюсь в тебя все больше с каждым новым днем. Ты – лучшее, что когда-либо случалось со мной. Без тебя я буду никем", – трогательно написал Джастин Бибер.

Стоит добавить, что Хейли Болдуин первая прокомментировала серию снимков, написав, что он является ее лучшим другом.

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Все по теме:

Джастин Бибер, Знаменитости, Звезды, Певец, Американский певец, Хейли Болдуин.
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