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Беременная Санта Димопулос устроила пикантную фотосессию

Беременная Санта Димопулос устроила пикантную фотосессию
22:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос готовится стать мамой во второй раз, а рожать она решила в Монако.

Сейчас певица, которая готовится к предстоящим родам, не только посещает популярные места в Монте-Карло, но и снимается беременной в соблазнительных фотосессиях.

Так, несколькими днями ранее Санта опубликовала откровенное фото Беременная Санта Димопулос обнажила пышную грудь в фотосессии и дала советы по уходу за собой в прозрачной накидке, под которой она полностью обнажена. Не менее эффектный снимок снова появился в блоге Димопулос в Instagram.

Певица не скрывает того, что во время беременности набрала 19 килограммов. Также по ее словам, это непросто сниматься в съемке на 37-й неделе. Однако звезда таки предстала на пикантном фото в белой рубашке и нижнем белье.

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"Фотосессия в 37 недель – это как осознанное самоубийство. Но Кристина Снегирева сделала все мастерски и быстро, так что я вполне себе жива и здорова", – добавила Санта в подписи.

Добавим, что Димопулос на последних месяцах беременности ведет достаточно активный образ жизни. Женщина часто демонстрирует в социальных сетях стильные "аутфиты" во время прогулок в Монте-Карло.

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Санта Димопулос, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица.
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