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Умер знаменитый американский актер

Умер знаменитый американский актер
06:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Питер Фонда ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Актер Питер Фонда умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил в пятницу портал TMZ со ссылкой на представителей семьи артиста, передает УНН.

Сообщается, что Фонда умер в пятницу утром в кругу семьи у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала острая респираторная недостаточность, вызванная раком легких.

Питер Фонда родился 23 февраля 1940 года в Нью-Йорке. На его счету несколько десятков кинокартин. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме “Беспечный ездок” (Easy Rider, 1969) режиссера Денниса Хоппера.

В 1997 году, снявшись в фильме “Золото Ули” (Ulee’s Gold) режиссера Виктора Нуньеса, Фонда был удостоен премии “Золотой глобус” в номинации “За лучшую мужскую роль в драматическом фильме”.

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США, Лос-Анджелес, Актер, Питер Фонда.
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