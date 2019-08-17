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Уитни Порт рассказала о неудачном романе с голливудским актером

Уитни Порт рассказала о неудачном романе с голливудским актером
10:05 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:34-летняя звезда реалити-шоу сожалеет о том, что отвергла предложение Леонардо Ди Каприо.

Актриса американского реалити-шоу “The Hills: New Beginnings” Уитни Порт в своем подкасте рассказала, как почти сошлась с самым известным голливудским холостяком Леонардо ДиКаприо. Но нервы не дали ей продолжить отношения.

По словам 34-летней Порт, она познакомилась с ДиКаприо в ночном клубе в Нью-Йорке 10 лет назад. Актер якобы пригласил ее присоединиться к нему в соседнем развлекательном заведении. Они обменялись телефонными номерами и поддерживали связь в течение шести месяцев, прежде чем снова встретились в Лос-Анджелесе, где он, предположительно, пригласил ее к себе в гости.

“Он пригласил меня к себе, и я сказала: “Нет”. Слишком нервничала. У меня никогда не было интрижек на одну ночь, и я не хотела оставаться с ним наедине, - цитирует Порт издание Page Six. - Я слишком нервничала, чтобы сделать это, а потом потеряла свой шанс, и это действительно одно из моих самых больших сожалений в жизни”.

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В 2015 году Порт вышла замуж за продюсера Тима Розенмана, а в 2017-м родила сына. Сам Леонардо ДиКаприо в настоящее время встречается с 22-летней моделью Камилой Морроне.

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Знаменитости, Звезды, Леонардо ди Каприо, Уитни Порт.
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