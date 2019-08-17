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Кузьме "Скрябину" было бы 51: украинские звезды вспомнили, каким он был
"Скрябину" было бы 51: украинские звезды вспомнили, каким он был

Кузьме "Скрябину" было бы 51: украинские звезды вспомнили, каким он был

Кузьме "Скрябину" было бы 51: украинские звезды вспомнили, каким он был
12:57 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Знаменитости поделились историями, связанными с Кузьмой, а также вспомнили тот трагический день, который забрал жизнь музыканта.

В субботу, 17 августа, легендарному украинскому музыканту Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко) исполнился бы 51 год. Жизнь артиста более четырех лет назад прервало трагическое ДТП.

Специально к этому событию на YouTube-канале Люкс Фм вышел спецвыпуск программы СЛАВА+, в котором приняли участие друзья и коллеги погибшего музыканта - певицы Наталья Могилевская, Ирина Билык и Руслана, телеведущий Игорь Кондрадюк, певец Дзидзьо и другие.

Дзидзьо рассказал, как познакомился с Кузьмой. По словам Михаила Хомы, это было на фестивале "Молода Галичина", где он получил первую премию.

"Бегу с первого этажа на второй, вижу - спускается он по ступенькам вниз. Я спрашиваю: Андрей, а что сделать, чтобы люди любили тебя и быть популярным? А он говорит: Просто напиши хорошую песню, чтобы людям понравилась, желательно веселую", - вспомнил певец, отметив, что благодаря его словам он смог побороть свою стеснительность и поверить в себя.

Ирина Билык призналась, что их дружба с Кузьмой началась после совместного тура. Певица до сих пор считает Андрея украинским секс-символом.

"Он единственный, кто является секс-символом в Украине, потому что он красивый, сексуальный и общался с женщинами, как мачо. Он подбирал такие слова, что не влюбиться было невозможно. Я просто знала, что у него есть Света, поэтому я была его подругой", - призналась певица.

Наталья Могилевская рассказала, что был период, когда у них с Кузьмой были непростые отношения.

"Когда мы работали в передаче "Шанс" там было очень много всего. Наши отношения были слишком близкие…Я не могу сказать, что они были слишком сложные, просто Кузьма иногда так жестко шутил, а у меня в отношении самой себя чувство юмора отсутствует", - вспоминает певица.

Наталья Могилевская посвятила Кузьме Скрябину новую песню "Personal Jesus" (Видео)

"Спасибо Кузьме, потому что я в свое время не могла справиться с тем, что мой друг позволяет себе вот такую иронию по отношению ко мне. Таким образом, я поняла, что это мое слабое место. Благодаря ему, сегодня я с этим работаю", - отметила Могилевская.

Игорь Кондратюк поделился воспоминаниями о том, как Кузьма учил его ехать по Болгарии.

Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко

"Я могу показать, как он меня вел по Болгарии туда, куда мне было нужно. Я ехал по Румынии, а мне все время приходили карты, куда завернуть и как ехать. Я решил эту переписку не удалять, потому что это память об Андрее", - рассказал шоумен.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом. Кузьма скончался на месте.

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Все по теме:

Руслана, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Дзидзьо, Андрей Кузьменко, Кузьма Скрябин, Игорь Кондрадюк.
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