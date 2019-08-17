Святослав Вакарчук поделился архивным снимком со Скрябиным

Новости шоу бизнеса:Святослав Вакарчук поздравил Андрея Кузьменко с днем рождения.

Популярный украинский артист Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года. 4,5 года назад певец трагически погиб в ДТП, а его песни до сих пор не теряют актуальности. О своем друге и коллеге вспомнил в сети лидер группы "Океан Эльзы" и политик Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук посвятил публикацию в Instagram памяти Скрябина.

Лидер группы "Океан Эльзы" опубликовал архивное фото с погибшим Андреем Кузьменко.

В подписи певец напомнил про день рождения Кузьмы и спросил у пользователей сети, какова их любимая песня артиста.

"Сегодня день рождения Кузьмы Скрябина. Вспомнил, как это было когда-то. Первая песня Скрябина в моей памяти – "Птахи". А какая ваша?", – добавил в комментариях Вакарчук.

Подписчики начали вспоминать популярные песни Скрябина – "Місця щасливих людей", "Старі фотографії", "Спи собі сама", "Кораблі", "Пісня про маму" и другие.