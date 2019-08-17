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Принцесса Беатрис встречалась с осужденным мужчиной: неожиданные подробности

Принцесса Беатрис встречалась с осужденным мужчиной: неожиданные подробности
18:48 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Не только принц Эндрю хранит в шкафу скелеты и дружит с обвиняемыми в педофилии бизнесменами.

Его старшая дочь Беатрис тоже отличилась: стало известно, что в прошлом она встречалась с осужденным за убийство мужчиной.

31-летняя Беатрис Йоркская, старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, всю жизнь находится в тени славы двоюродных братьев — Уильяма и Гарри. Пресса не так часто вспоминает о внучке британской королевы и гораздо больше внимания уделяет Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

По сообщениям западных СМИ, эта "опала" неслучайна. Британская семья всегда недолюбливала Сару Фергюсон и считала ее "позором" династии. Вероятно, негативное отношение перешло от матери к ее дочерям. Например, в 2016-м принц Чарльз и вовсе хотел "сократить" членов королевской династии и исключить из их числа семью принца Эндрю, однако без согласия Елизаветы II он не смог этого сделать. Неужели столь непримиримое отношение оправдано? Судите сами!

Принцесса Беатрис никогда не была пай-девочкой: ее неоднократно обвиняли в инфантильности и лени (ходили слухи, что долгое время она не работала, зато практически по полгода пропадала в отпусках), а также в нарушении королевского протокола. Например, 31-летняя принцесса завела личный аккаунт в Инстаграме и стала публиковать там семейные фотографии, что категорически запрещается членам королевской династии.

По сообщению прессы, принц Уильям настолько недолюбливает свою кузину, что не захотел приглашать ее на свадьбу с Кейт Миддлтон. Впрочем, это не помешало Беатрис как ни в чем не бывало посетить торжество.

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На этом скелеты в шкафу принцессы Беатрис не заканчиваются: оказалось, в 2005-м, будучи 17-летней девушкой, она встречалась с 23-летним Паоло Луцци, который был осужден за непреднамеренное убийство.

По сообщению портала CheatSheet, Луцци в состоянии алкогольного опьянения напал на однокурсника и развязал драку. В приступе ярости он "забил того до смерти" и был обвинен в непреднамеренном убийстве. Благодаря старанию адвокатов приговор суда был смягчен: Паоло дали условный срок.

Впрочем, отношения Беатрис и Луцци долго не продлились: когда принцесса Йоркская узнала о прошлом своего бойфренда, то предпочла разорвать с ним связь.

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Королевская семья, Принцесса Беатрис, Паоло Луцци.
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