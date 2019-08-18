Умер создатель кролика Роджера

Новости шоу бизнеса:На 86 году жизни скончался оскароносный аниматор Ричард Уильямс.

В пятницу, 16 августа, скончался британский аниматор, режиссер кино и мультипликации Ричард Уильямс, который придумал кролика Роджера.

Об этом сообщает Daily Mail.

Уильямс умер в возрасте 86 лет в своем доме в Бристоле. В последние годы режиссер страдал от рака. Ричард Уильямс наиболее известен как режиссер фильма «Кто подставил кролика Роджера», который вышел в 1988 году. За работу над фильмом Уильямс удостоен двумя наградами «Оскар».

Кроме того, Уильямс получил «Оскар» за короткометражку «Рождественская песня». Достижения мультипликатора за «Кролика Роджера» и за короткометражный анимационный фильм «Маленький остров» отметила также престижная британская киноакадемия (BAFTA). Уильямс также работал над фильмами «Возвращение Розовой пантеры» и «Розовая пантера наносит новый удар».