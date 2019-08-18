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Стильный casual образ от девушки Бруклина Бекхэма Хани Кросс

Стильный casual образ от девушки Бруклина Бекхэма Хани Кросс
14:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Возлюбленная старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов Хана Кросс поделилась с поклонниками яркими снимками со своего отдыха в Монте-Карло.

Новые снимки Хана опубликовала на своей странице в Instagram. Добавим, что Бруклина с ней на фотографиях нет, поэтому вряд ли они проводят время вдвоем.

На фото Кросс позирует в коротком белом топе на длинный рукав, продемонстрировав стройную фигуру. Casual образ для прогулки в Монте-Карло дополнили классические джинсы over-size.

Модель распустила длинные волосы и сделала минимальный макияж, чтобы подчеркнуть густые брови и глаза.

 
 
 
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Cute weekend with my favourite gal @hamidahbrinkley

Публикация от Hana (@hancross)

Бруклин Бекхэм пропустил важный семейный праздник ради Ханы Кросс

Последнее фото с Бруклином девушка демонстрировала около месяца назад. Влюбленные пережили немало скандалов и испытаний для их отношений. Даже звездные родители Дэвид и Виктория не в восторге от девушки. Если когда-то Хана Кросс появлялась на семейных праздниках Бекхэмов, то сейчас такого уже не происходит. Несмотря на конфликты, Бруклин продолжает встречаться с Ханой.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Хана Кросс.
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