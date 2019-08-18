Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем

Новости шоу бизнеса:Лилия Подкопаева беременна от бизнесмена Игоря Дубинского.

Новость о том, что знаменитая украинская спортсменка готовится стать мамой облетела Сеть сравнительно недавно. Лилия Подкопаева тщательно скрывала свое интересное положение до тех пор, пока это было возможно.

К слову, в Instagram-аккаунте Подкопаева опубликовала нежное фото с любимым.

На фото Подкопаева позирует возле мужа в свободном платье с букетом роз на фоне дворика у дома. "Триста тысяч часов за спиной. Триста тысяч планет надо мною", - трогательно подписала совместное фото с мужем украинская знаменитость.

"Спасибо, что поделились своими счастливыми моментами жизни! Спасибо за то, что вдохновили многих людей обрести счастье в своей жизни! Мы любим вас, Лилечка!!!", "Такая красивая пара, восхищаюсь!" – комментируют поклонники.