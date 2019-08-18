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Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем
Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем

Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем

Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем
19:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Лилия Подкопаева беременна от бизнесмена Игоря Дубинского.

Новость о том, что знаменитая украинская спортсменка готовится стать мамой облетела Сеть сравнительно недавно. Лилия Подкопаева тщательно скрывала свое интересное положение до тех пор, пока это было возможно.

К слову, в Instagram-аккаунте Подкопаева опубликовала нежное фото с любимым.

На фото Подкопаева позирует возле мужа в свободном платье с букетом роз на фоне дворика у дома. "Триста тысяч часов за спиной. Триста тысяч планет надо мною", - трогательно подписала совместное фото с мужем украинская знаменитость.

 
 
 
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Триста тысяч часов за спиною, Триста тысяч планет надо мною #moment #livelife #bestoftheday

Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

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"Спасибо, что поделились своими счастливыми моментами жизни! Спасибо за то, что вдохновили многих людей обрести счастье в своей жизни! Мы любим вас, Лилечка!!!", "Такая красивая пара, восхищаюсь!" – комментируют поклонники.

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Фото, Лилия Подкопаева, Игорь Дубинский.
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