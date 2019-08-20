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Лабутены и белая футболка: Мелания Трамп из семьей прилетели в Вашингтон

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Лабутены и белая футболка: Мелания Трамп из семьей прилетели в Вашингтон
09:45 Сегодня Телеграф clutch.ua

Новости шоу бизнеса:Президентская чета Трампов прилетели с отпуска в Нью-Джерси.

Мелания Трамп вместе с супругом и 13-летним сыном вернулись в Вашингтон. Президентская чета прилетели с Нью-Джерси, где проводили традиционный отпуск в одном из гольф-клубов.

Мелания Трамп появилась в невероятно стильном наряде. Первая леди выбрала белую футболку, которую сочетала с изумрудной расклешенной юбкой, обработанной джинсовой строчкой по швам. Свой образ она завершила любимыми "лабутенами", в которых уже неоднократно появлялась на публике.

Лодочки на 12-ти сантиметровой шпильке от Christian Louboutin с необычным принтом, напоминающим мозаику в виде цветов, любимая модель первой леди США. Стоит отметить, что в сочетании с обычной белой футболкой и яркой юбкой туфли смотрелись великолепно. Завершили образ уже привычные солнцезащитные очки в пластиковой оправе и прямая укладка на длинные волосы.

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Президент появился в классическом синем костюме, который дополнил полосатым галстуком в тон. 13-летний сын Дональда и Мелании Бэррон был одет в черные джинсы и куртку, которые идеально сочетались с белыми кроссовками Nike.

Напомним, что младшая дочь Трампа Тиффани примерила откровенный образ. 25-летняя младшая дочь Дональда Трампа Тиффани не получила бешеную популярность, как Мелания или Иванка Трамп, но наслаждается роскошной и светской жизнью.

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Вашингтон, Дональд Трамп, Мелания Трамп.
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