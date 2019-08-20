"Немного иначе": беременная Эшли Грэм показала свои растяжки

Новости шоу бизнеса:Популярная модель plus-size объявила о своем положении в честь 9 годовщины своей свадьбы с мужем Джастином Эрвином.

На своей странице в Instagram Эшли опубликовала новые снимки, на которых показала свое тело во время беременности. Грудь модель прикрыла руками, а главный акцент был на кожу. Звезда откровенно засветила растяжки и целлюлит, не скрывая их за фильтрами.

Таким образом Грэм хочет доказать женщинам, что не стоит стесняться своего тела и скрывать недостатки на коже.

"То же самое, но немного иначе", – добавила в подписи знаменитость, ожидающая пополнения в семье.

Кроме того, будущая мама продолжает заниматься спортом под наблюдением персонального тренера. "Чувствую себя сильной и гибкой", – подписала короткий ролик Эшли, на котором она тренируется.

Ранее сообщалось, что Эшли Грэм украсила обложку журнала Harper's Bazaar. Кроме фотосессии, модель plus-size также дала интервью журналу, в котором рассказывает о неуверенности в себе и конкуренции в модельном бизнесе.