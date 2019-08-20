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"Немного иначе": беременная Эшли Грэм показала свои растяжки

"Немного иначе": беременная Эшли Грэм показала свои растяжки
10:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная модель plus-size объявила о своем положении в честь 9 годовщины своей свадьбы с мужем Джастином Эрвином.

На своей странице в Instagram Эшли опубликовала новые снимки, на которых показала свое тело во время беременности. Грудь модель прикрыла руками, а главный акцент был на кожу. Звезда откровенно засветила растяжки и целлюлит, не скрывая их за фильтрами.

Таким образом Грэм хочет доказать женщинам, что не стоит стесняться своего тела и скрывать недостатки на коже.

"То же самое, но немного иначе", – добавила в подписи знаменитость, ожидающая пополнения в семье.

 
 
 
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same same but a little different

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Кроме того, будущая мама продолжает заниматься спортом под наблюдением персонального тренера. "Чувствую себя сильной и гибкой", – подписала короткий ролик Эшли, на котором она тренируется.

 
 
 
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feeling flexible & strong (sports bra is @enellsportsbras. I’m currently a size 3)

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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Ранее сообщалось, что Эшли Грэм украсила обложку журнала Harper's Bazaar. Кроме фотосессии, модель plus-size также дала интервью журналу, в котором рассказывает о неуверенности в себе и конкуренции в модельном бизнесе.

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Все по теме:

Беременность, Растяжки, Фото, Plus Size, Эшли Грэм, Джастин Эрвин.
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