"Немного иначе": беременная Эшли Грэм показала свои растяжки

На своей странице в Instagram Эшли опубликовала новые снимки, на которых показала свое тело во время беременности. Грудь модель прикрыла руками, а главный акцент был на кожу. Звезда откровенно засветила растяжки и целлюлит, не скрывая их за фильтрами.
Таким образом Грэм хочет доказать женщинам, что не стоит стесняться своего тела и скрывать недостатки на коже.
"То же самое, но немного иначе", – добавила в подписи знаменитость, ожидающая пополнения в семье.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, будущая мама продолжает заниматься спортом под наблюдением персонального тренера. "Чувствую себя сильной и гибкой", – подписала короткий ролик Эшли, на котором она тренируется.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
feeling flexible & strong (sports bra is @enellsportsbras. I’m currently a size 3)
Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)
Ранее сообщалось, что Эшли Грэм украсила обложку журнала Harper's Bazaar. Кроме фотосессии, модель plus-size также дала интервью журналу, в котором рассказывает о неуверенности в себе и конкуренции в модельном бизнесе.