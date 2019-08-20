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СМИ: Хайден Панеттьери планирует бросить своего бойфренда

СМИ: Хайден Панеттьери планирует бросить своего бойфренда
18:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американская актриса Хайден Панеттьери, которая стала жертвой жестокого избиения своим бойфрендом, планирует переехать подальше от него.

Звезда уже выбрала новый город для проживания – Нью-Йорк.

Как сообщают инсайдеры Radar Online, большой резонанс в СМИ побудил Хайден Панеттьери задуматься о разрыве отношений с Брайаном Хикерсоном. Актриса вскоре переедет из солнечного Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, окончательно завершив скандальный роман.

После всех скандалов и повышенного общественного внимания, которые она испытывала в Лос-Анджелесе, Хайден хочет оставить все плохие воспоминания в прошлом. Она очень любит Нью-Йорк: актриса там выросла и чувствует себя комфортно. Там у нее будет больше приватности, – рассказал инсайдер.

До последнего родные и друзья не знали, какое же решение Хайден Панеттьери примет после резонансных новостей об избиении. Все они единогласно настаивали, чтобы актриса бросила Брайана Хикерсона, потому что их отношения не безопасны для хрупкой звезды. Поэтому намерение переехать в Нью-Йорк несколько успокоило обеспокоенных родственников актрисы.

СМИ: родные Хайден Панеттьери уговаривают ее бросить Брайана Хикерсона

"Хайден никогда не афиширует свои решения перед родственниками. Следовательно, никто из ее близкого окружения до сих пор не знал, как она поступит после нападения Брайана. Кажется, существует большая вероятность, что она бросит его и закончит все дела... Он приносил в ее жизнь только хаос. Поэтому этот роман был токсичным", – добавил инсайдер.

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Актриса, Переезд, Хайден Панеттьери, Брайан Хикерсон.
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