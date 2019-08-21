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Среда, 21.08.2019
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"Драмиона": актеров саги о "Гарри Поттере" заподозрили в романе

"Драмиона": актеров саги о "Гарри Поттере" заподозрили в романе
13:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Поклонники "Гарри Поттера" подозревают в романе героев любимой саги, сыгравших ожесточенных врагов.

Главные герои любимой магической саги нескольких поколений, вероятно, находятся в отношениях. Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в фильме "Гарри Поттер", и Томас Фелтон, которому досталась роль Драко Мелфоя, опубликовали совместное фото, из-за которого фанатов не покидают подозрения.

Недавно в сети появились снимки от папарацци, на которых Эмма Уотсон предстала с 39-летним гейм-программистом Бренданом Ирибе. Поклонники шутили, что звезда "Гарри Поттера" нашла себе "нового Брендана", ведь незавдолго до этого она порвала отношения с Бренданом Волласом.

Однако после опубликованного фото Томасом Фелтоном, который сыграл Драко Малфоя, фанаты заподозрили актеров в новом романе. Звезда "Гарри Поттера" поделился совместным снимком со своим ярым врагом "Гермионой". На фото актеры предстали в домашнем наряде, а в руках Эммы Уотсон была гитара.

 
 
 
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Quick learner x

Публикация от Tom Felton (@t22felton)

Эмма Уотсон была замечена с новым бойфрендом

Судя по комментарию Томаса, он учит экс-коллегу играть на музыкальном инструменте. Фанаты актеров оставили немало комментариев под общей фотографией, заподозрив их в романе. Один из поклонников соединил имена героев, написав под фото "Драмиона".

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Все по теме:

Роман, Актеры, Гарри Поттер, Знаменитости, Звезды, Эмма Уотсон, Томас Фелтон.
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