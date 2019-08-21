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Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня"
14:13 Сегодня Телеграф Фото: twitte

Новости шоу бизнеса:Александра Ивановна Назарова, полюбившаяся миллионам после появления в сериале "Моя прекрасная няня" в роли бабы Нади, до последних дней находилась "в строю".

Вчера, 20 августа, в возрасте 79 лет умерла известная российская актриса Александра Назарова. Несмотря на возраст, в этой маленькой женщине было еще столько энергии и живости ума, что многие молодые могли лишь позавидовать.

Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой. "Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - говорится в сообщении.

Причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность – у Александры была проблема с легкими. Как рассказала коллега умершей, актриса долгое время боролась за свою жизнь и находилась в больнице с июня. Там ей сделали трахеотомию, однако это не помогло.

У Александры начали отказывать другие органы, а 17-го августа Назарову перевели в другую больницу. По словам заместителя художественного руководителя Театра имени Ермоловой Галины Боголюбовой, артистка находилась в коме.

"Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала", — говорит Галина.

Александра Назарова больше всего запомнилась зрителям ролями в сериалах "Бригада" и "Моя прекрасная няня", в которых исполнила роли бабушек главных героинь. Также Захарова озвучивала персонажей мультфильмов "Утиные истории", "Русалочка", "Пакохонтас", "Ледниковый период", "Охотники за привидениями и др.

Биография легендарной актрисы

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге), в семье знаменитых актеров. Отец Иван Дмитриевич Назаров имел звание заслуженного. Мама Александра Прокофьевна Матвеева играла в театре и тоже пропадала на работе с утра до ночи.

В 1961 году окончила Ленинградский театральный институт им. Островского (курс Бориса Зона) и сразу стала актрисой Центрального детского театра.

Александра Назарова дебютировала в фильме "А если это любовь?" в 1961-м году, в котором сыграли Андрей Миронов и Евгений Жариков. На экранах она появилась в образе школьницы Нади Брагиной.

Звезда сыграла в более 100 фильмах и сериалах, среди которых "Ночной дозор" и "Бригада". Однако наибольшую популярность ей принесла роль Бабы Нади – бабушки главной героини Виктории в сериале "Моя прекрасная няня". Съёмки проекта длились 3 года. Поначалу роль бабы Нади, доверенная Александре Назаровой, была прописана как эпизод. Но, когда проект начали снимать, специально для артистки роль расширили.

В 2001-ом Назарова получила звание Народной артистки.

В 2011 году вышла премьера сериала о четырех женщинах, работающих в агентстве по подбору персонала "Новый рекрут", режиссера Валерии Гай Германики "Краткий курс счастливой жизни". В многосерийном фильме Александре Назаровой отвели роль подруги Эммы – Беллы.

Еще артистка появилась в роли Марии Афанасьевны в картине "Елки 1914" и бабы Шуры в сериале "Как я стал русским".

В 2016 году зрители увидели актрису в роли экранной бабушки Константина Крюкова в умопомрачительной ленте Ары Оганесяна "Держи удар, детка!".

В жизни актрисы было два брака. Первый, с оператором Юрием Приходько, москвичом, оказался вполне счастливым. Александра Назарова как раз перебралась из Ленинграда в столицу. Жили вместе с мамой и бабушкой мужа. Это были счастливые и беззаботные годы, годы оттепели.

Второй брак оказался недоразумением. Личная жизнь Александры Назаровой не заладилась с самого начала. Пара рассталась, когда общему сыну пары Дмитрию не исполнилось и двух лет. А спустя 5 лет бывший муж иммигрировал в Германию.

Наибольшая боль актрисы – сын. Отсутствие отца очень сыграло роль в жизни мальчика. Дима долго искал себя, бросаясь в разные стороны и занимаясь чем угодно. Дмитрия убили, когда ему исполнился 41 год.

Незадолго до смерти он женился на молодой девушке, родившей ему дочь Сашеньку, которую назвали в честь знаменитой бабушки.

 
 
 
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Актриса Александра Назарова с внучкой Александрой #александраназарова #актриса #новостишоубизнеса

Публикация от СЛУХИ ЗВЁЗДЫ  КОМПРОМАТ (@zvezdnye_news)

Материнские чувства у жены отсутствовали. Когда семейная жизнь дала трещину, мать сдала дочь в дом ребенка. Вырвать оттуда внучку Александре Назаровой удалось с трудом уже после смерти сына.

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Актриса, Смерть, Знаменитость, Александра Назарова, Альманах, Альманах-2019.
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