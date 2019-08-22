"Танцы со звездами 2019": все пары нового сезона танцевального шоу

Новости шоу бизнеса:Уже в это воскресенье, 25 августа, состоится премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами".

21 августа на ВДНХ прошла вечеринка, где было объявлено участников танцевального шоу, а также танцоров, которые станцуют со знаменитостями.

В этом сезоне "Танцев со звездами" участие примут 14 пар. Их порядковые номера будут названы в первом прямом эфире – 25 августа.

На паркет возвращается легенда шоу – первая победительница "Танцев" Алена Шоптенко. В прошлом году Алена выступала хореографом-постановщиком шоу. В этот же раз танцовщица стала в пару с актером Алексеем Яровенко.

Прошлогодняя победительница шоу, Илона Гвоздева, также поборется за главную победу. И снова ей достается партнер с хорошим чувством юмора. Компанию на паркете Илоне составит известный телеведущий и с недавних пор пародист – Владимир Остапчук.

Еще один "ветеран" шоу возвращается на паркет. Вместе с ведущей юмористкой "Дизель шоу" Викторией Булитко за победу поборется Дмитрий Дигусар.

Обладатель кубка 2017 года Игорь Кузьменко также возвращается на паркет. Его партнершей в этом сезоне будет снова певица. За победу он будет бороться с TAYANNA (Татьяной Решетняк).

Мама троих детей, единственная женщина студии "95 квартала", лидер "Женского квартала" Елена Кравец стала в пару к вице-чемпиону мира в латиноамериканской программе танцев Максу Леонову.

Самая эпатажная участница сезона певица MARUV (Анна Корсун) станцует не менее эпатажным танцором Евгением (Jay) Дмитренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Me and my partner @jay.dmitriy.enko.reality @tanci1plus1 it will be hot Публикация от MARUV (@maruvofficial) 21 Авг 2019 в 3:12 PDT

Секс-символ проекта "Танцы со звездами" Женя Кот в этом году будет танцевать уже не с певицей. В этот раз ему досталась актриса – Ксения Мишина.

Впервые в шоу примет участие танцовщица с балета Насти Каменских – зажигательная Аделина Дели. На паркет девушка выйдет с репером Серегой (Полиграф Шарикoff).

Звезду проекта "Одруження наосліп" Даниеля Салема к победе поведет Юлия Сахневич.

Актера театра и кино, звезду сериала "Домашній арешт" Михаила Кукуюка затанцует Лиза Дружинина.

Неподражаемого DZIDZIO(Михаил Хома) заставит попотеть Яна Цибульская.

Муж Яны Цибульской, Дмитрий Жук, вновь предстанет на паркет с очаровательной брюнеткой. В этом танцевальном сезоне он станцует с телеведущей Людмилой Барбир.

Чемпионка мира по гимнастике Анной Ризатдиновой поборется за чемпионство в шоу с танцором Александром Прохоровым.

Звезду проекта "Все буде добре", телеведущую Надежду Матвееву в танце к победе поведет танцор Валерий Шохин.

Какие танцы исполнят пары мы узнаем уже в прямом эфире на телеканале "1+1" уже в воскресенье.

Напомним, что судить участников "Танцев", как и в прошлом году, остались Екатерина Кухар и Влад Яма, а вот Monatik передал свое судейское кресло Франциско Гомесу .