"Танцы со звездами 2019": все пары нового сезона танцевального шоу

21 августа на ВДНХ прошла вечеринка, где было объявлено участников танцевального шоу, а также танцоров, которые станцуют со знаменитостями.
В этом сезоне "Танцев со звездами" участие примут 14 пар. Их порядковые номера будут названы в первом прямом эфире – 25 августа.
На паркет возвращается легенда шоу – первая победительница "Танцев" Алена Шоптенко. В прошлом году Алена выступала хореографом-постановщиком шоу. В этот же раз танцовщица стала в пару с актером Алексеем Яровенко.
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Мама хочет на дискотеку!⠀ Знакомое чувство? ⠀ ⠀ Вот и мне кажется, что объяснять мое появление на танцполе в этом сезоне #танціззірками даже не стоит. Но я все же пару слов скажу.⠀ ⠀ Я скучала. Скучала за паркетом, скучала за танцами, скучала за работой и переживаниями. Но пришла я в этот сезон все равно не за этим! Я пришла за удовольствием, за эмоциями и за тем, чтобы попытаться почувствовать танец не как соревнование, а как эмоцию, как чувство. ⠀ ⠀ Я уже настолько старожила этого шоу, что на вопрос о победе я просто улыбаюсь. Я сделаю все, чтобы вам было интересно и чтобы вы смогли почувствовать то, что чувствую я. Почувствовать по-новому. ⠀ Ну что, включайте музыку, а мы с @jaravienka по старинке постараемся станцевать на этом паркете как можно больше танцев!⠀ До встречи в воскресенье на @1plus1_ua
Прошлогодняя победительница шоу, Илона Гвоздева, также поборется за главную победу. И снова ей достается партнер с хорошим чувством юмора. Компанию на паркете Илоне составит известный телеведущий и с недавних пор пародист – Владимир Остапчук.
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На паркет... для виконання запального танцю запрошуємо пару.... @ilonagvozdeva та @vova_ostapchuk. ⠀ Так, моє прізвище тепер будуть оголошувати в головному шоу країни #танціззірками (Раніше тільки, коли запізнювався на рейс) ⠀ Вже цієї неділі 25 серпня в прямому ефірі на @1plus1_ua ⠀ І так, мені страшенно пощастило з партнеркою. Вона нереально крута і терпляча ⠀ А як вам наша пара? Тільки чесно?) ⠀ #танціззірками #вибуховийсезон #вовабальник #dancingking #nice2cucompany
Еще один "ветеран" шоу возвращается на паркет. Вместе с ведущей юмористкой "Дизель шоу" Викторией Булитко за победу поборется Дмитрий Дигусар.
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Ну всё, наконец-то я могу об этом рассказать!⠀ Мой партнёр на проекте @tanci1plus1 - Дима Дикусар! @dikusar_dmitriy ⠀ Я так рада, что буду танцевать именно с Димой! ⠀ На видео видно, как я переживала и стеснялась во время нашей первой встречи. Да и эта разница в росте... Дима, ты гигант! ⠀ Я думаю, что у нас всё получится. Обещаем выкладываться на максимум, ну и, конечно, ждём вашей поддержки P. S. Теперь мне от вас нечего скрывать, а накопилось, поверьте, немало! Так что ждите в сторис видео с наших репетиций за последний месяц #одинплюсодин #тинеодин #танціззірками #дизельшоу #ВикторияБулитко #ДмитрийДикусар
Обладатель кубка 2017 года Игорь Кузьменко также возвращается на паркет. Его партнершей в этом сезоне будет снова певица. За победу он будет бороться с TAYANNA (Татьяной Решетняк).
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Вчора завітали на справжню диско-вечірку #танціззірками. Нарешті я можу представити свого неймовірного партнера @igorkuzmenko_official_, з яким будемо підкорювати паркет @tanci1plus1. Попереду цікавий насичений етап, з новим натхненням поринаю у світ танцю і прекрасної музики. Ууух, вже в цю неділю буде дуже гаряче Не пропустіть грандіозне шоу 25 серпня о 21:00 на 1+1! #tayanna #ігоркузьменко #танціззірками
Мама троих детей, единственная женщина студии "95 квартала", лидер "Женского квартала" Елена Кравец стала в пару к вице-чемпиону мира в латиноамериканской программе танцев Максу Леонову.
Самая эпатажная участница сезона певица MARUV (Анна Корсун) станцует не менее эпатажным танцором Евгением (Jay) Дмитренко.
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Me and my partner @jay.dmitriy.enko.reality @tanci1plus1 it will be hot
Секс-символ проекта "Танцы со звездами" Женя Кот в этом году будет танцевать уже не с певицей. В этот раз ему досталась актриса – Ксения Мишина.
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Он сказал , чтобы я ничего не боялась! А что скажете Вы ? @tanci1plus1 уже в это воскресенье в 21.00
Впервые в шоу примет участие танцовщица с балета Насти Каменских – зажигательная Аделина Дели. На паркет девушка выйдет с репером Серегой (Полиграф Шарикoff).
Звезду проекта "Одруження наосліп" Даниеля Салема к победе поведет Юлия Сахневич.
Актера театра и кино, звезду сериала "Домашній арешт" Михаила Кукуюка затанцует Лиза Дружинина.
Неподражаемого DZIDZIO(Михаил Хома) заставит попотеть Яна Цибульская.
Муж Яны Цибульской, Дмитрий Жук, вновь предстанет на паркет с очаровательной брюнеткой. В этом танцевальном сезоне он станцует с телеведущей Людмилой Барбир.
Чемпионка мира по гимнастике Анной Ризатдиновой поборется за чемпионство в шоу с танцором Александром Прохоровым.
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Знакомьтесь с нашей парой Саша и Аня Мы будем делать всё чтобы покорить ваши сердца и чтобы каждый из вас поверил в нашу историю Мы очень ждём вашей поддержки До встречи на главном паркете страны @sasha_prohor @tanci1plus1 #танціззірками @1plus1_ua #dancingwiththestars
Звезду проекта "Все буде добре", телеведущую Надежду Матвееву в танце к победе поведет танцор Валерий Шохин.
Какие танцы исполнят пары мы узнаем уже в прямом эфире на телеканале "1+1" уже в воскресенье.
Напомним, что судить участников "Танцев", как и в прошлом году, остались Екатерина Кухар и Влад Яма, а вот Monatik передал свое судейское кресло Франциско Гомесу .