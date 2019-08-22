Скачать
Четверг, 22.08.2019
Посольство Украины в США просит лидеров G7 усилить давление на РФ
Посольство Украины в США просит лидеров G7 усилить давление на РФ
"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея
Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея

TAYANNA травмировалась перед важным выступлением: что случилось

TAYANNA травмировалась перед важным выступлением: что случилось
10:47 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Из-за запрета медиков певица могла не приехать во Львов, где проходили съемки концерта.

Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под сценическим псевдонимом TAYANNA, получила травму за день до концерта "Музыкальная платформа", где она должна была выступать. 

Врачи запретили артистке активно двигаться, поэтому ее выступление оказалось под угрозой.

"Несколько дней назад я получила травму. Поскольку времени поехать в больницу сделать рентген еще не было, предварительно врач сказал, что похоже на вывих ребра. Запретил мне активно двигаться, но профессия требует другого", - рассказала TAYANNA. 

Тейлор Свифт презентовала lyric-видео заглавной песни предстоящего альбома (Видео)

Несмотря на сильную боль, исполнительница все же вышла на сцену, где исполнила свои главные хиты. 

Где именно она травмировалась, певица не уточнила. Возможно, это произошло на репетициях нового сезона "Танців з зірками", участницей которого является TAYANNA.

Напомним, актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая примет участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Травма, Музыка, Танцы со звездами, Украинская певица, TAYANNA, Танці з зірками, Музыкальная платформа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
05 Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные события 21 августа: суд над моряками, Россия и G8, повышение зарплат учителям Киева
Главные события 21 августа
Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
Украинцы смогут закупить недорогой газ накануне отопительного сезона
Украинцы смогут закупить недорогой газ
Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром
Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь