"Скала" возглавил рейтинг Forbes: доходы актера

Новости шоу бизнеса:Звезда "Форсажа" Двейн Джонсон признан самым богатым актером.

Традиционно американский деловой журнал Forbes составляет заработок известных бизнесменов, музыкантов и актеров. В список самых высокооплачиваемых голливудских звезд вошло много популярных актеров, среди которых триумфатор – Дуэйн Джонсон.

Недавно стало известно, что фильм "Мстители: Финал" стал самым кассовым в истории, однако, как сообщает издание Forbes, больше всего заработали актеры, которые не сыграли никакой роли в ленте от Marvel.

Среди мужчин-актеров, которые больше всего заработали в 2019 году, оказался звезда фильма "Аладдин" Уилл Смит. За свои работы он получил 35 миллионов долларов. На 9 месте оказался Пол Радд, актер, сыгравший главную роль в фильме "Человек-муравей". Он заработал 41 миллион долларов.

Далее был Крис Эванс с состоянием в размере 43,5 миллиона долларов, после него Адам Сэндлер ("Загадочное убийство"). На шестом месте оказался музыкант, актер, а также режиссер Брэдли Купер, который успешно исполнил мужскую роль в фильме "Звезда родилась". Сумма, которую он получил, составляет 57 миллионов долларов. Пятерку миллионеров замкнул Джеки Чан. Гонорар старожила достигает 58 миллионов долларов.

На четвертой строке имя индийского актера Акшая Кумара (65 миллионов долларов), на третьем – Роберт Дауни-младший (66 миллионов долларов), а на втором – Крис Хемстворт. "Люди в черном" и другие картины принесли ему 76,4 миллиона долларов. Однако тримфатором списка стал американский актер и продюсер, звезда "Форсажа", "Спасателей Малибу" и еще многих популярных фильмов Дуэйн Джонсон. Его счет пополнился на 89,4 миллиона долларов.