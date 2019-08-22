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"Скала" возглавил рейтинг Forbes: доходы актера

"Скала" возглавил рейтинг Forbes: доходы актера
16:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса:Звезда "Форсажа" Двейн Джонсон признан самым богатым актером.

Традиционно американский деловой журнал Forbes составляет заработок известных бизнесменов, музыкантов и актеров. В список самых высокооплачиваемых голливудских звезд вошло много популярных актеров, среди которых триумфатор – Дуэйн Джонсон.

Недавно стало известно, что фильм "Мстители: Финал" стал самым кассовым в истории, однако, как сообщает издание Forbes, больше всего заработали актеры, которые не сыграли никакой роли в ленте от Marvel.

Среди мужчин-актеров, которые больше всего заработали в 2019 году, оказался звезда фильма "Аладдин" Уилл Смит. За свои работы он получил 35 миллионов долларов. На 9 месте оказался Пол Радд, актер, сыгравший главную роль в фильме "Человек-муравей". Он заработал 41 миллион долларов.

Далее был Крис Эванс с состоянием в размере 43,5 миллиона долларов, после него Адам Сэндлер ("Загадочное убийство"). На шестом месте оказался музыкант, актер, а также режиссер Брэдли Купер, который успешно исполнил мужскую роль в фильме "Звезда родилась". Сумма, которую он получил, составляет 57 миллионов долларов. Пятерку миллионеров замкнул Джеки Чан. Гонорар старожила достигает 58 миллионов долларов.

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На четвертой строке имя индийского актера Акшая Кумара (65 миллионов долларов), на третьем – Роберт Дауни-младший (66 миллионов долларов), а на втором – Крис Хемстворт. "Люди в черном" и другие картины принесли ему 76,4 миллиона долларов. Однако тримфатором списка стал американский актер и продюсер, звезда "Форсажа", "Спасателей Малибу" и еще многих популярных фильмов Дуэйн Джонсон. Его счет пополнился на 89,4 миллиона долларов.

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Forbes, Знаменитости, Звезды, Актер, Американский актер, Двейн Джонсон.
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