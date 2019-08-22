Девушка Бруклина Бекхэма показала роскошную фигуру в купальнике

Новости шоу бизнеса:Девушка старшего сына звездной четы Бекхэмов Бруклина Хана Кросс устроила роскошный отдых в Монако и показала поклонникам в сети откровенные фото.

Новые снимки Хана опубликовала на своей странице в Instagram. Что интересно, в течение длительного времени Кросс и Бруклин Бекхэм не публиковали совместных снимков. Поэтому в сети распространяется все больше сплетен об их расставании.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Последний совместный выход пары был в Уимблдоне 15 июля. С того времени любовники вместе не попадали ни в объективы папарацци, ни на личных фото в социальных сетях. Ранее девушка появлялась на семейных праздниках Бекхэмов, однако после громкого инцидента в ресторане французского отеля, когда Бруклин и Хана публично выясняли отношения, модель в компании звездного семейства не видели. Напомним, в тот день Кросс в пылу набросилась на парня с кулаками, а все СМИ пестрели резонансной новостью.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hana (@hancross) 20 Сер 2019 р. о 1:27 PDT

Впоследствии сами Дэвид и Виктория не скрывали того, что они не в восторге от своего любимого сына и были против видеть их вместе.

Сейчас модель продолжает делиться с поклонниками фотографиями со своего отдыха в Монако и демонстрировать откровенные фото в купальнике.