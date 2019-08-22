Скачать
Пятница, 23.08.2019
Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа

Девушка Бруклина Бекхэма показала роскошную фигуру в купальнике

Девушка Бруклина Бекхэма показала роскошную фигуру в купальнике
23:45 Чт, 22 Август 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Девушка старшего сына звездной четы Бекхэмов Бруклина Хана Кросс устроила роскошный отдых в Монако и показала поклонникам в сети откровенные фото.

Новые снимки Хана опубликовала на своей странице в Instagram. Что интересно, в течение длительного времени Кросс и Бруклин Бекхэм не публиковали совместных снимков. Поэтому в сети распространяется все больше сплетен об их расставании.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Последний совместный выход пары был в Уимблдоне 15 июля. С того времени любовники вместе не попадали ни в объективы папарацци, ни на личных фото в социальных сетях. Ранее девушка появлялась на семейных праздниках Бекхэмов, однако после громкого инцидента в ресторане французского отеля, когда Бруклин и Хана публично выясняли отношения, модель в компании звездного семейства не видели. Напомним, в тот день Кросс в пылу набросилась на парня с кулаками, а все СМИ пестрели резонансной новостью.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Hana (@hancross)

 

Впоследствии сами Дэвид и Виктория не скрывали того, что они не в восторге от своего любимого сына и были против видеть их вместе.

Сейчас модель продолжает делиться с поклонниками фотографиями со своего отдыха в Монако и демонстрировать откровенные фото в купальнике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Знаменитости, Звезды, Бруклин Бекхэм, Instagram звезд, Хана Кросс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
04 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Трогательные поздравления с Днем рождения на 22 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Евросолидарность&quot; предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
"Евросолидарность" предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
Суд продлил арест экс-директора лагеря &quot;Виктория&quot;
Суд продлил арест экс-директора лагеря "Виктория"
Украину потрясла премьера фильма о голливудском насильнике
Украину потрясла премьера фильма о голливудском насильнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь