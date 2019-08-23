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Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили воспользоваться бюджетными авиабилетами

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили воспользоваться бюджетными авиабилетами
13:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В отличие от своих родственников Королевская чета с детьми отправились из британского города Норвич в Абердин на обычном коммерческом рейсе.

Как сообщили очевидцы журналистам The Sun, герцоги Кембриджские воспользовались услугами бюджетной авиакомпании Flybe. Принц Уильям и Кейт Миддлтон зашли на борт самолета отдельно от других пассажиров рейса, поэтому люди не сразу увидели, что летят в Шотландию с королевской семьей. Только после приземления все заметили королевские авто, которые забрали семью Уильяма.

"У меня было ощущение, что с нами летит необычный пассажир, но я думал, что это футболист. Когда самолет приземлился, мы заметили два черных Range Rover в аэропорту. Вдруг Уильям, Кейт и их дети вышли из самолета. Их вообще никто не беспокоил, когда они выходили. Честно говоря, пара казалась обычной семьей путешественников... Никто не видел, как они садились в самолет. Видимо, они проскользнули, когда все пассажиры уже заняли свои места. Я не мог поверить своим глазам. Не ожидал увидеть членов королевской семьи на бюджетном авиарейсе", – рассказал один из очевидцев. 

Представители компании Flybe подтвердили информацию, что герцоги Кембриджские приобрели билеты на один из их авиарейсов. Поездка им обошлась в 365 фунтов стерлингов.

Известно, что герцоги приехали в Шотландию по приглашению Елизаветы II, которая ежегодно отдыхает там в своей резиденции. Однако принц Гарри и Меган Маркл проигнорируют семейное путешествие из-за участия герцога в спортивных соревнованиях. В то же время инсайдеры утверждают, что на самом деле новоиспеченные родители не хотят встречаться с принцем Гарри и Кейт Миддлтон из-за их комментария о больших семьях. В Vogue Гарри заявил, что не будет больше двух детей, потому что понимает, что перенаселение вредит планете. 

Максимум двое детей! Кажется, люди – это единственный вид на этой планете, который считает, что весь мир принадлежит только им. Однако я всегда думал о том, что мы здесь всего лишь гости. И, конечно, мы должны позаботиться о том, чтобы оставить что-то хорошее на этой планете для следующего поколения,– заявил Гарри. 

Кейт Миддлтон с мужем отложили поездку в Шотландию

В то же время в сети назвали герцогов Сассекских лицемерами, поскольку несмотря на публичную защиту экологии они летают на частных самолетах. В частности, хейтеры заявили, что частные джеты выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы. Кроме этого, стоимость их перелета превышала 10 тысяч фунтов стерлингов. 

В защиту принца Гарри и Меган Маркл стал Элтон Джон, который объяснил, что он сам оплатил паре перелет в Ниццу, а Гарри и Меган поселились там в его имении. Вступились за королевскую чету и другие их звездные друзья.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Авиабилеты, The Sun.
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