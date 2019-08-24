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Ушел из жизни звезда сериала "Следствие ведут знатоки" Виктор Власов

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Ушел из жизни звезда сериала "Следствие ведут знатоки" Виктор Власов
09:24 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Виктор Власов скончался в возрасте 65 лет.

2 августа, умер легендарный российский актер Виктор Власов. Ему было 65 лет. Трагическую новость о смерти артиста сообщили в Московском академическом театре им. Маяковского, в котором Власов прослужил 40 лет.

"С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Виктор Власов служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год", - говорится в сообщении на сайте театра.

Сегодня, 24 августа, состоится прощание со знаменитым актером. Мероприятие пройдет в Храме Вознесения Господня в Москве. Кремация будет проведена на Хованском кладбище.

Отметим, что Виктор Власов невероятно любил свою профессию и всецело отдавался делу. Он сыграл во многочисленных спектаклях: "Ревизор", "Иван-царевич", "Беседы с Сократом", "Женитьба" и другие.

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Также Власов запомнился зрителю по ролям в фильмах "Жизнь Клима Самгина", "Следствие ведут знатоки", "Исаев".

Напомним, что 20 августа, в возрасте 79 лет умерла известная российская актриса Александра Назарова. Несмотря на возраст, в этой маленькой женщине было еще столько энергии и живости ума, что многие молодые могли лишь позавидовать.

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Умер, Альманах-2019, Виктор Власов.
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