Первая годовщина свадьбы Венсана Касселя и Тины Кунаки: редкие свадебные фото

Новости шоу бизнеса:52-летний французский актер Венсан Кассель празднует первую годовщину свадьбы с 22-летней моделью Тиной Кунаки.

Известно, что Тина и Венсан познакомились в 2015 году на Ибиcи после развода Касселя с Моникой Беллуччи. Впоследствии они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года. Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв свадьбу в небольшом городке Бидарт.

В конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца – дочь Амазони. Для актера ребенок стал третьим, он уже воспитывает двоих детей от Моники Беллуччи.

В честь первой годовщины Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram-Stories редкие и нежные снимки с их свадьбы. Тогда Тина примерила простое пышное платье, которое выглядело очень обольстительным на пышных формах модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram my favorite bride @tinakunakey Публикация от Tina Kunakey (@tinakgang) 24 Авг 2019 в 4:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram my powerful couple @tinakunakey @vincentcassel Публикация от Tina Kunakey (@tinakgang) 24 Авг 2019 в 4:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram one year, full of love @tinakunakey @vincentcassel Публикация от Tina Kunakey (@tinakgang) 24 Авг 2019 в 4:06 PDT

Добавим, что звездные супруги редко выходило вдвоем на красные дорожки светских событий. Поэтому каждое их совместное появление вызывает немало внимания от поклонников. Последний раз влюбленные попали в объективы папарацци в Каннах на прогулке вместе с маленькой Амазони и на звездном тротуаре Каннского кинофестиваля.