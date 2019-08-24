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Первая годовщина свадьбы Венсана Касселя и Тины Кунаки: редкие свадебные фото

Первая годовщина свадьбы Венсана Касселя и Тины Кунаки: редкие свадебные фото
21:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:52-летний французский актер Венсан Кассель празднует первую годовщину свадьбы с 22-летней моделью Тиной Кунаки.

Известно, что Тина и Венсан познакомились в 2015 году на Ибиcи после развода Касселя с Моникой Беллуччи. Впоследствии они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года. Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв свадьбу в небольшом городке Бидарт.

В конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца – дочь Амазони. Для актера ребенок стал третьим, он уже воспитывает двоих детей от Моники Беллуччи.

В честь первой годовщины Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram-Stories редкие и нежные снимки с их свадьбы. Тогда Тина примерила простое пышное платье, которое выглядело очень обольстительным на пышных формах модели.

 
 
 
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my favorite bride @tinakunakey

Публикация от Tina Kunakey (@tinakgang)

 
 
 
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my powerful couple @tinakunakey @vincentcassel

Публикация от Tina Kunakey (@tinakgang)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

one year, full of love @tinakunakey @vincentcassel

Публикация от Tina Kunakey (@tinakgang)

Тина Кунаки и Венсан Кассель отправились на Гавайи: нежные фото

Добавим, что звездные супруги редко выходило вдвоем на красные дорожки светских событий. Поэтому каждое их совместное появление вызывает немало внимания от поклонников. Последний раз влюбленные попали в объективы папарацци в Каннах на прогулке вместе с маленькой Амазони и на звездном тротуаре Каннского кинофестиваля.

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Модель, Актер, Фото, Венсан Кассель, Годовщина свадьбы, Тина Кунаки, Первая годовщина свадьбы.
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