Целых пять лет счастья: Маша Ефросинина очень нежно поздравила сына

На своей странице в Instagram Маша опубликовала видео с архивными снимками. В коротком ролике звездная мама показала, как ее семья держала малыша на руках после рождения в роддоме.
"Александр, ты символ новой эпохи нашей семьи! И это целых пять лет счастья! С днем рождения, самый добрый мальчик на свете", – добавила в подписи знаменитость.
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#МойАлександр , Ты- символ новой эпохи нашей семьи! И это целых пять лет счастья! С Днём Рождения, самый добрый мальчик на свете #мужчинамоеймечты
В публикации в комментариях оставили поздравления и другие представители украинского шоу-бизнеса и модной индустрии: дизайнер Валерия Гузема, жена Монатика Ирина Демичева, телеведущий Юрий Горбунов и другие.
Маша Ефросинина часто демонстрирует подписчикам в социальных сетях кадры из жизни своего мужа и детей: 15-летней Наны и Александра. Для звезды ее семья целая вселенная. Маша даже неоднократно давала свои рекомендации относительно воспитания будущего поколения. По ее мнению, детей нужно научить принимать собственные решения, иметь собственное пространство, а также никогда не применять насилия к ним.
У ваших детей должно быть собственное пространство. По утверждению психологов, они имеют право проводить свое время наедине столько, сколько захотят, – рассказывала Ефросинина.