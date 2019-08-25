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Целых пять лет счастья: Маша Ефросинина очень нежно поздравила сына

Целых пять лет счастья: Маша Ефросинина очень нежно поздравила сына
17:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина чувственно поздравила своего младшего сына Александра с 5-летием.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала видео с архивными снимками. В коротком ролике звездная мама показала, как ее семья держала малыша на руках после рождения в роддоме.

"Александр, ты символ новой эпохи нашей семьи! И это целых пять лет счастья! С днем рождения, самый добрый мальчик на свете", – добавила в подписи знаменитость.

 
 
 
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#МойАлександр , Ты- символ новой эпохи нашей семьи! И это целых пять лет счастья! С Днём Рождения, самый добрый мальчик на свете #мужчинамоеймечты

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

В публикации в комментариях оставили поздравления и другие представители украинского шоу-бизнеса и модной индустрии: дизайнер Валерия Гузема, жена Монатика Ирина Демичева, телеведущий Юрий Горбунов и другие.

Маша Ефросинина часто демонстрирует подписчикам в социальных сетях кадры из жизни своего мужа и детей: 15-летней Наны и Александра. Для звезды ее семья целая вселенная. Маша даже неоднократно давала свои рекомендации относительно воспитания будущего поколения. По ее мнению, детей нужно научить принимать собственные решения, иметь собственное пространство, а также никогда не применять насилия к ним.

Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов

У ваших детей должно быть собственное пространство. По утверждению психологов, они имеют право проводить свое время наедине столько, сколько захотят, – рассказывала Ефросинина.

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Сын, Телеведущая, Маша Ефросинина, День рождение.
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